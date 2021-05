Muotikauppias Pekka Halonen valmistautui 52-vuotiaan myymälän lopettamiseen Helsingin keskustassa jo viime vuonna.

Veljekset Halonen -yhtiö myi omistamansa liiketilan julkisten alojen eläkevakuuttaja Kevalle viime lokakuussa.

”Turistien poisjääminen oli koronakriisin viimeinen asia, ei ole mitään järkeä jatkaa keskustassa. Helsingin keskusta on ihan totaalisesti hiljentynyt, kun ihmisiä on kehotettu välttämään sinne menemistä. Lisäksi on etätyö ja se, että keskustaan on autolla vaikea mennä. Sama on tapahtunut myös Turun keskustassa”, toimitusjohtaja Pekka Halonen kertoo.

”Ydinkeskustassa tyhjät liiketilat lisääntyvät viikoittain. Kun joku lopettaa, se ei ole muillekaan eduksi.”

”Muutos on ollut valtava, tämä oli ennen kaupallinen keskusta, jonne kaikki tulivat ostoksille. Ihmiset menevät nyt kauppakeskuksiin, siellä on sisätilat ja monenlaisia palveluita.”

Carlson myy sisustusta

Yhtiö tiedotti viime tiistaina muotimyymälänsä sulkemisesta Pohjoisesplanadilla. Tiloihin tulee Halosen toinen kauppaketju, sisustus- ja kodintarvikeliike Carlson, jonka myymälä löytyy myös kauppakeskus Redistä Helsingissä.

Halosen muotimyymälä lopettaa Redissä.

”Emme halua puhua Rediä vastaan, mutta siellä on korona-aikana ollut liian vähän ihmisiä. Redihän on uuden johdon myötä kehittynyt ja kehittyy positiiviseen suuntaan. Me keskitymme isompiin kauppakeskuksiin.”

Halonen ei sano tuntevansa haikeutta, vaikka yli 50 vuotta Espalla ollut myymälä lopettaa.

”Meidän pitää palvella asiakkaita siellä, missä he ovat. Ymmärrän asiakkaiden haikeuden, mutta emme me voi ajatella niin, me olemme kaupallinen yhtiö.”

Halosen myymälät ovat erillisiä yhtiötä. Myymälöitä on 22 eri puolilla Suomea. Pohjoisesplanadin kaupan myynti laski lähes puoleen edellisestä vuodesta.

Veljekset Halonen -yhtiön liikevaihto laski viime lokakuussa päättyneenä tilikautena 31 prosenttia 44,7 miljoonaan euroon. Liiketulos oli peräti 28 prosenttia liikevaihdosta.

Kevalta vuokrien alennusta

Keva ei kerro Halosen liiketiloista maksamaansa kauppahintaa. Myymälä, varasto ja yhtiön toimisto ovat toimineet monessa kerroksessa, tilaa on 2 600 neliötä.

”Hyvillä mielin molemmat osapuolet pystyivät hinnan hyväksymään. Tämä oli meille täydennysostos, sillä meillä on paljon tiloja tuossa kiinteistössä”, kertoo Kevan kiinteistösijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius.

Halosen lopettamispäätös ei tullut Roseliukselle yllätyksenä.

”Halosen lopettamispäätös on haikea, mutta ymmärrettävä tässä ajassa. Mukavaa, että saman ryhmän Carlson jatkaa tiloissa.”

Keva on antanut korona-ajan rasittamille vuokralaisilleen alennuksia vuokriin. Yhtiöllä on Helsingin ydinkeskustassa pari muutakin kiinteistöä.

”Olemme pyrkineet olemaan aika höveleitä. Pääsääntöisesti olemme pidentäneet vuokrasopimuksia alennuksia vastaan.”

Roselius uskoo, että ydinkeskusta vielä elpyy, kun koronaan liittyvät rajoitukset poistuvat.

”Keskustassa on kuitenkin myös viihdeteollisuutta, musiikkia ja teatteria. Sinne pitäisi toki päästä kaikilla välineillä, myös yksityisautoilla. Yritysten kannalta sujuva huoltoliikenne on tärkeää, toivon, että se otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa.”

Juhlia ei ole

Koronapandemia on iskenyt Halosen myyntiin kovasti myös siksi, että yritys on erikoistunut juhlapukeutumiseen. Yli vuosi on nyt eletty ilman perinteisiä valmistujaisia ja muita isoja juhlia.

”Kaikki muotikaupan osa-alueet ovat kärsineet. Nyt on tiettyä piristymistä nähty viime vuoteen nähden. Varsinkin naiset ovat lähteneet liikkeelle, sen me olemme huomanneet”, Halonen kertoo.

”Meillä on yli 200 000 kanta-asiakasta, ja verkkokauppa on kehittynyt hyvin. Ei meidän toiminta ole mihinkään loppumassa.”

