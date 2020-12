Kokoomuksen eduskuntaryhmä on julkaissut vaihtoehtobudjettinsa. Oppositiopuolue keventäisi työn verotusta ja ottaisi ensi vuonna miljardin vähemmän velkaa kuin Sanna Marinin (sd) hallitus.

Kokoomus esittää muun muassa palkka- ja eläketulojen verotuksen keventämistä tasaisesti kaikissa tuloluokissa yhteensä 800 miljoonalla. Samalla verotuksen painopistettä siirrettäisiin haittojen ja kuluttamisen verotukseen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että palkansaajille ja yrittäjille jäisi keskimäärin 500 euroa ja lapsiperheille lähes 700 euroa enemmän rahaa kuin hallituksen budjettiesityksessä.

”Eläkeläiset hyötyisivät kokoomuksen vaihtoehdosta noin 300 euroa vuodessa hallituksen esitykseen verrattuna”, Mykkänen avaa tiedotteessa.

”Meidän vaihtoehtomme loisi uutta kasvua, vahvistaisi ihmisten ostovoimaa ja kaventaisi Suomen kohtuuttomaksi kasvanutta verokiilaa. Vaihtoehdon ytimessä ovat uudet työpaikat ja uusi yrittäjyys.”

Säästöjä asumistuesta ja terveysperusteinen haittavero

Kokoomus esittää yleisen asumistuen uudistusta, jolla tavoiteltaisiin 150 miljoonan säästöjä tukimenoista.

Puolue kiristäisi tupakan verotusta 100 miljoonaa ja laatisi terveysperusteisen haittaveron, joka lisäisi välillisten verojen kertymää 110 miljoonaa. Taustalla on se, että suomalaiset syövät ja juovat terveytensä kannalta liikaa sokeria, millä on yhteys kansansairauksiin.

Kokoomuksen mukaan veropohjan laajentaminen koskemaan virvoitusjuomien lisäksi makeisia ja jäätelöä sekä kaikkia muita lisättyä sokeria sisältäviä sokeripitoisia tuotteita on perusteltua. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on puolueen mielestä oltava mahdollisimman laaja veropohja niin, että terveysperusteiseen haittaveroon otetaan mukaan myös tuotteet, joissa on korkea suola- tai rasvapitoisuus.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho viittasi sokerin tai suolan määrän mukaiseen verotukseen jo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa syyskuussa.

Kokoomus keventäisi autoveroa 200 miljoonalla eurolla vuoden 2021 alusta alkaen, mutta kompensoisi vaikutukset korottamalla ajoneuvoveron perusveroa ”staattisesti puolella autoveron kevennyksestä sekä autokaupan kiihtymisen myönteisellä vaikutuksella kokonaisverokertymään”. Kokoomus myös kiristäisi ajoneuvoveron perusveron progressiota niin, että se suosii vähäpäästöisiä autoja.

”Superkotitalousvähennys” yli 75-vuotiaille

Kokoomus laajentaisi ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille, mikä lisäisi julkisen talouden menoja 182 miljoonaa euroa. Puolue vahvistaisi kotitalousvähennystä ja nostaisi enimmäismäärän 5 000 euroon sekä poistaisi 100 euron omavastuun.

Kokoomus esittää ”superkotitalousvähennystä” yli 75-vuotiaille. Siinä vähennysoikeutta kasvatettaisiin 70 prosenttiin ja myönnettäisiin enintään 1200 euron tuki niille, joiden verotettavat tulot eivät riitä kotitalousvähennyksen hyödyntämiseen.

Hallituksen talousarvion mukaan valtio velkaantuu 10,8 miljardia ensi vuonna. Kokoomus laskee, että sen esittämien ehdotusten suorat vaikutukset vähentävät velkaantumista miljardilla eurolla ensi vuonna. Pidemmällä aikavälillä velkataso laskisi Mykkäsen mukaan vieläkin enemmän, kun velkaantuminen pysähtyisi vuoteen 2025 mennessä.

“Luovutaan kaikista hankkeista, jotka lisäävät pysyviä julkisia menoja. Annetaan ihmisille ja markkinoille tilaa toimia”, vaihtoehtobudjetissa todetaan.

Työllisyystoimet vaihtoehtobudjetissa Eläkeputken poistaminen VM:n työllisyyspaketin suositusten mukaisesti. -169 milj. Yleisen asumistuen indeksin jäädyttäminen -9 milj. Toimeentulotuen omavastuun (7 %) palauttaminen -118 milj. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen -91 milj. Työttömyysturvan kannustinloukkujen purkaminen -35 milj. Opintotuen tulorajojen korottaminen 50 %:lla (tukimenojen kasvu) +24,5 milj. Kansainvälisen rekrytoinnin ohjelma +10 milj. Oppisopimuskoulutuksen tuen parantaminen +3 milj. Lähde: Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti

Kokoomus pääomittaisi nopeita raideyhteyksiä kahdella miljardilla ja korkeakouluja miljardilla eurolla valtion taseesta. Kokoomus katsoo, että sen vaihtoehtobudjetti toisi Suomeen jopa 120 000 työllistä lisää.

”Pitkällä aikavälillä työllisyyden nousu 110 000 henkilöllä suhteessa perusuraan vahvistaa julkista taloutta noin 3 miljardia euroa”, vaihtoehtobudjetissa todetaan.

Kokoomus on pitänyt jo aiemmin esillä omia työllisyystoimiaan, joita valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on luonnehtinut hintaviksi.

”Kesällä kokoomus esitti, että miljardin tuloveron kevennyksen tekemällä voitaisiin saavuttaa työllisyyttä. Siinä heillä itsellään oli vastaus, että se tuottaisi 6 000 työpaikkaa — eli 180 000 euroa yhden työpaikan synnyttämiseen. Tämä ei ole sellainen kustannustehokas tapa, jolla hallitus lähtee mukaan”, Vanhanen sanoi syyskuussa eduskunnassa.