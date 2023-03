Venäjän invaasio Ukrainaan on muuttunut raskaaksi näännytyssodaksi ja se näkyy tappioluvuissa, kirjoittavat yhdysvaltalaisen ajatushautomo CSIS:n (Center for Strategic and International Studies) tutkijat Seth G. Jones, Riley McCabe ja Alexander Palmer.

Tutkijoiden mukaan Venäjä on menettänyt viimeisen vuoden aikana kaatuneina, haavoittuneina ja kadonneina yhteensä 200 000–250 000 sotilasta. Tähän lukuun sisältyvät niin tavallisiin asevoimiin kuin esimerkiksi Wagner Groupin kaltaisiin palkkasoturiryhmiin kuuluvat taistelijat.

Kuolleiden venäläissotilaiden lukumäärä viimeisen vuoden aikana on CSIS:n arvion mukaan 60 000–70 000. Tämä olisi enemmän kuin yhteensä kaikissa muissa sodissa, joita Venäjä (ja Neuvostoliitto) on sotinut toisen maailmansodan jälkeen.

CSIS:n tilastoissa Afganistanin kymmenvuotinen sota vaati 14 000–16 000 kuollutta ja Tshetshenian kaksi sotaa arviolta 12 000–25 000 kuollutta.

Keskimäärin venäläissotilaita on menehtynyt Ukrainan sodan invaasiovaiheessa 5 000–5 800 henkeä kuukaudessa, kun Afganistanissa luku oli 130-145 henkeä. Ukrainan sodassa luku on siis 35 kertaa suurempi kuin Afganistanissa, ja 25 kertaa suurempi kuin Tshetsheniassa.

Arvioidut luvut ovat suuria, mutta eivät tolkuttoman suuria. Britannian puolustusministeriö esitti helmikuun puolessavälissä Venäjän kokonaistappioiksi 175 000–200 000 sotilasta ja kuolleiden määräksi 40 000–60 000. Brittien mukaan vaikeinta on muun muassa tuomittuja vankeja värväävällä Wagnerilla, jonka tappiomäärät ovat jopa 50 prosenttia.

Helmikuun alussa Norjan puolustusvoimien komentaja kenraali Eirik Kristofferssen arvioi Venäjän tappioiksi noin 180 000 sotilasta ja tammikuun puolivälissä Yhdysvaltain ykkössotilas, puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja kenraali Mark Milley arvioi tappioiksi ”merkittävästi yli” 100 000.

LUE MYÖS:

CSIS:n tutkijat selittävät Ukrainan sotamenestystä osin maan kyvyllä teknologisiin innovaatioihin.

Yhtenä esimerkkinä he nostavat esiin miehittämättömien ilma-alusten käytön aselajien yhteisoperaatioissa. Kalustoa on toki käytetty aiemmissakin konflikteissa, mutta ukrainalaiset käyttävät monia eri malleja ja lukuisissa erilaisissa rooleissa, mikä poikkeaa esimerkiksi Azerbaidžanin ja Armeinian vuoden 2020 konfliktista.

Kalustoa on käytetty niin tunnistamaan kohteita, tuottamaan tilannekuvaa, rynnäkköaseina kuin informaatio-operaatioissakin. Kalustona on sekä varsinaisia sotilasdroneja että modifioituja kaupallisiakin laitteita.

Toinen esimerkki ukrainalaisesta innovaatiosta ovat vapaaehtoisvoimin kehitetyt ohjelmistotyökalut, esimerkiksi tietokoneissa ja tablet-laitteissa toimiva tiedustelun ja tykistön karttasovellus Kropyva.

Konventionaalisten aseiden innovatiiviseen käyttöön kuuluu muun muassa oivallus asentaa Harpoon-meritorjuntaohjuksia lavakuorma-autoihin maalta tehtäviä hyökkäyksiä varten.

CSIS:n tekemien haastattelujen mukaan Ukrainan hallinnon virallisen tuen puute kuitenkin hidastaa vapaaehtoisvoimin tehtyjen järjestelmien käytön skaalaamista, minkä lisäksi ainakin kaupalliset dronevalmistajat ovat joissakin tapauksissa sulkeneet laitteidensa ohjelmistorajapintoja, jotta droneja ei voitaisi integroida sotilaallisten järjestelmien kanssa.

Lisäksi Ukraina kaipaa kipeästi läntistä materiaalitukea. Nyt maahan tulisi lähettää aseistusta, joka mahdollistaa hyökkäyksellisen toiminnan pidentyneessä sodassa.

Näihin kuuluvat esimerkiksi pitkän kantaman iskut mahdollistava ATACMS-ohjuskalusto sekä maalle jo luvatut Abrams-, Challenger 2- ja Leopard 2 -panssarivaunut.

Tämän lisäksi tiedustelu- ja rynnäkkötarkoituksiin Ukrainalle voitaisiin lahjoitaa MQ-1C Gray Eagle -droneja. Aivan kaikki eivät ole olleet samaa mieltä.

CSIS:n tutkijat korostavat myös läntisen hävittäjäkaluston merkitystä sekä Yhdysvaltain ja muun läntisen puolustusteollisuuden varustamista pitkää näännytyssotaa varten. Venäjällä on edelleen lukumääräetu puolellaan, kun ajatellaan erilaisia ammustarvikkeita.

Lisäksi maan pitkän kantaman tykistö, edistyneimmät taistelukoneet sekä meritaistelukyky ovat laadullisesti parempia kuin Ukrainan asevoimien vastaavat.