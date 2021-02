Helsingin pormestari Jan Vapaavuori perusteli maanantaina pääkaupunkiseudun harrastusratkaisua ihmisten kyllästymisellä ”epäsuhtaisiin” koronarajoituksiin. Vapaavuoren mukaan vastuullisetkin ihmiset eri puolilla Suomea ovat alkaneet menettää luottamustaan rajoituksiin, koska lasten harrastuskielto on koettu epäreilun voimakkaaksi toimenpiteeksi.

Vapaavuori vetosi hallitukseen, jotta ilmiöön suhtauduttaisiin vakavasti.

”Oikeasti koen, että hallituksen kannattaisi ottaa vakavasti tämä kysymys yhteiskuntamoraalista ja ihmisten luottamuksesta olemassa oleviin rajoituksiin ja suosituksiin. Meillä pääsi käymään niin, viikko viikolta pahenevalla tavalla, että vastuullisetkin ihmiset kokivat, että ne rajut toimenpiteet, mitä lasten ja nuorten harrastusten osalta pantiin toimeen – samaan aikaan kun monella muulla elämänalueella elettiin kovin vapaasti – eivät enää nauttineet heidän oikeustajunsa tukea”, Vapaavuori sanoi Politiikan toimittajien tilaisuudessa.

Kun luottamus näin rapautuu, on Vapaavuoren mukaan riskinä, että ohjeita ja rajoituksia ei enää noudateta sitten, kun rajoituksia mahdollisesti jälleen myöhemmin keväällä joudutaan toden teolla kiristämään.

Väitettä ihmisten kyllästymisestä Vapaavuori perusteli mediatiedoilla muun muassa yksityisten liikuntapaikkojen avoinna olosta kovienkin rajoitusten aikana sekä toisaalta suljettuna olleiden liikuntapaikkojen avaamisesta rajoitusten jatkuessa ja jatkuessa. Hän kertoi myös sääntöjen kiertämisestä kyseenalaisin tavoin.

”Sääntöjä on erityisesti liikuntapuolella kierretty monella tavalla, [on ollut] hyvin epäterveitä ilmiöitä, esimerkiksi pääkaupunkiseudulta on matkustettu Turkuun saakka harrastamaan, siis itseasiassa leviämisalueelta toiselle leviämisalueelle, koska toisessa paikat ovat olleet auki. On järjestetty turnauksia ja leirejä niin, että ne on siirretty juuri leviämisalueen ulkopuolelle”, Vapaavuori listasi.

Hänen mukaansa tällainen ”vähintään suositusten hengen vastainen” toiminta on yltynyt.

