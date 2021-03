Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo, että Suomella on yhteyksiensä ansiosta mahdollisuus auttaa suurvaltapolitiikan kierteiden katkaisemisessa.

”Suurvaltapolitiikan käänteet ovat nopeita ja kieli kovaa. Voisiko parempaa kierrettä löytyä arktisesta viileydestä ja Helsingin hengestä”, hän kysyy Twitterissä.

Niinistö käsittelee aihetta myös Vieraskynä-kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa. Siinä hän korostaa, että Suomen kannalta on ensiarvoista taata sääntöjä kunnioittavan monenkeskisen yhteistyön toimivuus.

”Entisellään multilateralismi ei kuitenkaan muutospaineiden keskellä pysy. Siksi meidän on pyrittävä vaikuttamaan siihen, millaiseksi se jatkossa kehittyy. Yhteistyö samanmielisten kanssa on tärkeää. Sen sijaan maailman jyrkkä jakautuminen kilpaileviin blokkeihin ei ole kenellekään hyväksi”, presidentti kirjoittaa.

”Muuttuvassa maailmanpoliittisessa tilanteessa Suomen on syytä säilyttää vahva edelläkävijän roolinsa. Meillä on ollut suora keskusteluyhteys maailman johtajiin. Se on toiminut sopusoinnussa EU-jäsenyytemme ja EU:n periaatteiden kanssa. Tästä asemasta Suomi on voinut ja voi myös jatkossa vaikuttaa kokoansa suuremmalla panoksella. Uusiin avauksiinkin on oltava valmiutta”, hän jatkaa.

Niinistö väläyttää mahdollisuutta järjestää Helsinkiin uusi huippukokous vuonna 1975 pidetyn Etykin turvallisuuskokouksen hengessä.

”Neljän vuoden päästä juhlittaessa ajankohta olisi sovelias sille, että Helsingin henki palautetaan maailmalle. Jälleen tarvitaan myönteistä kierrettä, Etykin arvokasta perustaa, vapauden, demokratian ja oikeuksien arvoja kunnioittaen.”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, entinen ulkoministeri Ilkka Kanerva (kok) pitää Niinistön avausta hyvänä.

”ETYJ:n tulisi operoida arktisen alueen huippukokous Helsinki 50- hengessä kovenevan kierteen katkaisemiseksi esimerkiksi 2025. Kyllä. ETYJ on keskeinen turvallisuusjärjestö ja sillä on käyttämätöntä potentiaalia, jos halutaan”, hän vastaa presidentille Twitterissä.

