Syyttäjänä aiemmin toiminut kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen (kok) pitää ongelmallisena sitä, että eduskunta voi perustuslaissa säädetyin tavoin ”omassa asiassaan” ratkaista syyttämisestä. Keto-Huovinen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan perustuslakivaliokunnan toiminnasta, joka on vilkkaan julkisen keskustelun kohteena ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuuasian käänteiden vuoksi.

”Perustuslakivaliokuntaa on pidetty politikoinnin yläpuolella olevana riippumattomana elimenä, mutta totuus näyttäisi olevan toinen”, arvioi Keto-Huovinen liittyen perustuslakivaliokunnan sähköpostivuotoon.

Vihreiden valiokuntajäsenen Outi Alanko-Kahiluodon muutosesityksiä Haavisto-mietintöön sisältänyt sähköpostiviesti vuodettiin medialle. Tapauksessa on kritisoitu paitsi itse vuotoa, myös sitä, että mediatietojen mukaan Alanko-Kahiluoto oli lähettänyt viestinsä vain hallituspuolueiden kansanedustajille. Perustuslakivaliokunnassa hallitus-oppositiorajoja ei pitäisi olla.

”Lähetetty viesti politisoi niin kyseessä olevan asian käsittelyn kuin perustuslakivaliokunnan työn. Käsittelyn politisoituminen ei mielestäni vain vähennä valiokunnan uskottavuutta vaan vie samalla myös pohjan koko suomalaiselta järjestelmältä, jonka toimivuutta on syytä tarkastella kriittisesti”, Keto-Huovinen kirjoittaa.

Hän nostaa esiin myös toisen ongelmallisen tapauksen, perussuomalaisten Juha Mäenpään syytekysymyksen.

”Tuolloin eduskunta äänesti, annetaanko valtakunnansyyttäjälle lupa nostaa syyte kansanedustaja Mäenpäätä vastaan hänen täysistunnossa käyttämänsä puheenvuoron johdosta. Perustuslakivaliokunta puolsi tuolloin mietinnössään syyttämislupaa, mutta täysistunnossa tarvittavaa 5/6 enemmistöä asiassa ei löytynyt. Eduskunnan täysistunnon äänestyksen lopputulos – ei lupaa – oli kuitenkin jo ennalta tiedossa ennen istuntoa. Kansanedustajan oman puolueen puheenjohtaja ilmoitti jo ennen asian käsittelyä, että perussuomalaiset tulevat vastustamaan syyteoikeuden antamista ja estämään sen”, Keto-Huovinen kertaa.

Hän toteaa suoraan, että ”eduskunnan ratkaisu voi olla täysin poliittinen”, minkä vuoksi nykyjärjestelmä on ongelmallinen.

”Tilanne on täysin absurdi ja pelkästään nämä kaksi erilaista tapausta rapauttavat uskoa siihen, että eduskunta voisi käsitellä näitä asioita ilman politiikkaa ja puolueettomasti”, Keto-Huovinen kirjoittaa.

”Viranomaistoiminnassa mietitään tänä päivänä hyvinkin tarkkaan esteellisyyskysymyksiä ja sitä, miltä asia näyttää ulospäin. Kysynkin: eikö meitä hävetä? Olisiko nyt syytä eduskunnassakin miettiä, miltä tämä kaikki näyttää ulospäin – puolueettomalta ja luottamusta herättävältäkö? Jos perustuslakivaliokunnan työ tai eduskunnan päätöksenteko juridisissa asioissa on vain hallituspohjan jatke, on Suomessa mietittävä uudelleen eduskunnan ulkopuolisen perustuslakituomioistuimen tarpeellisuutta ja pian. Mielestäni tilanne edellyttää vähintäänkin poliittisesta käsittelystä luopumista, jos kysymys on rikosepäilystä. Käsittelyn tulee tällöin edetä kuten normaalistikin rikosasioissa”, Keto-Huovinen linjaa.

