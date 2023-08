Valko-Venäjä on tarjonnut kuvan telttaleiriä Wagnerin käyttöön. Kuva on otettu 7. heinäkuuta.

Wagnerista saattaa tulla Valko-Venäjän armeijan tärkein kouluttaja Venäjän tilalle, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Valko-Venäjän puolustusministeriö ilmoitti ajatushautomon mukaan sunnuntaina, että Wagnerin jäsenet ovat suorittaneet komppaniatason koulutuksia valkovenäläiselle mekanisoidun jalkaväen prikaatille.

Koulutukseen kuului muun muassa vihollisen lennokeilta suojautumista, komppanioiden, joukkueiden ja ryhmien välisen koordinaation harjoittelua sekä jalkaväen hyökkäysharjoituksia panssarivaunujen ja tykistön tuella.

Wagner-ryhmän uusi rooli on merkittävä, sillä ISW:n mukaan Valko-Venäjän armeija on suorittanut tällaisia harjoituksia tyypillisesti venäläisten kouluttajien kanssa.

ISW on aiemmin havainnut Wagnerin henkilöstön harjoittelevan Valko-Venäjän ilmavoimien prikaatin kanssa, joka perinteisesti harjoittelee venäläisen 76. ilmavoimien divisioonan kanssa. Ajatushautomo ennustaakin, että Wagner-ryhmä saattaa pyrkiä syrjäyttämään perinteiset venäläis-valkovenäläiset yksikkösuhteet.

ISW:n mukaan Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin on sanonut lopettaneensa rekrytoinnit yksityisarmeijan riveihin. 30. heinäkuuta Wagnerin rekrytoinnin Telegram-sivulla ilmoitettiin, että Wagner keskeyttää toistaiseksi alueellisten rekrytointikeskusten toiminnan Venäjällä, koska Wagnerilla on riittävästi reserviä.

Todellinen syy voi olla se, että Kreml on saattanut hiljattain kieltää Wagner-ryhmää rekrytoimasta Venäjällä, ja Prigožin saattaa yksinkertaisesti yrittää pelastaa kasvonsa väittämällä keskeyttäneensä rekrytoinnin vapaaehtoisesti.

