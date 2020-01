Luottoluokittaja Fitchin synkkä arvio Suomen tilanteesta on saanut monet pohtimaan, mitä nyt pitäisi tehdä. Fitch pudotti Suomen luottoluokitusnäkymät vakaiksi, kun ne aikaisemmin olivat myönteiset. Samalla Fitch toisti Suomen ”AA+”-luottoluokituksen.

Lisäksi luottoluokittaja varoitti Suomea kahdesta asiasta: julkisesta velasta ja väestön ikääntymisestä.

”Suomen keskipitkän aikavälin julkisen velan kehitys on heikentynyt, kun otetaan huomioon hallituksen heikompi finanssipolitiikka, keskipitkän aikavälin kasvupotentiaalin heikkeneminen ja ikääntymiseen liittyvien kasvavien kustannuspaineiden lieventämiseksi tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusten etenemisen takaisku. Tähän kehitykseen kohdistuvia riskejä syventää entisestään Suomen heikentynyt väestökehitys”, Fitch totesi.

Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen käynnisti vilkkaan keskustelun aiheesta kysymällä Twitterissä, miksi Fitch on huolissaan velkaantumisesta.

”Keskuspankit pitävät korot alhaalla ja Suomen pitäisi tukea finanssipolitiikalla enemmän, jotta näkymät paranisivat”, hän kommentoi.

Valtiovarainministeriön finanssineuvos Markku Stenborg vastaa, että jatkuvasti kasvava velkasuhde ei ole kestävä, ja velan kasvu tulee päättymään, tavalla tai toisella.

”Finanssipolitiikka parantaa näkymiä, jos ongelma on kotimaisessa kysynnässä. Jos ongelma on esimerkiksi kilpailukyky, tarjonnan ongelma tai shokki, ei fipo auta.”

Konsulttitoimisto Blicissä työskentelevä, aikaisemmin ex-työministeri Jari Lindströmin erityisavustajana toiminut Juha Halttunen puolestaan huomauttaa, että velkaantuminen on ongelma nimenomaan väestön ikääntymisen vuoksi.

”Ikäsidonnaiset kulut kovalla kasvu-uralla ja samalla on veronmaksajia yhä vähemmän. Tähän voi vielä lisätä, että Suomella ei ole oma keskuspankkia/valuuttaa, joten velkaantuminen on kriittisempää kuin monilla muilla.”

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava asiantuntija Jukka Manninen muistuttaa, että Suomen velkaantuminen on lisäksi kroonista toisin kuin verrokkimailla.

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen velka (suhteessa BKT:hen) on lähes kaksinkertaistunut, verrokkimailla se on pysynyt samana tai kääntynyt laskuun”, hän huomauttaa.

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala korostaa Suomen suhdanneherkkyyttä ja kilpailukykyongelmia.

”Ajatus, että jos korkotaso on pienempi kuin talouden nimelliskasvu, niin kaikki ok, on liian yksioikoinen. Varsinkin suhdanneherkän, helposti kiky-ongelmiin ajautuvan ja ulkomaisista sijoittajista riippuvan pienen maan tapauksessa”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Luottoluokitusnäkymät ennakoivat luottoluokituksen mahdollisen muutoksen suuntaa. Myönteiset näkymät ennakoivat luokituksen paranemista, vakaat luokituksen pysymistä ennallaan.

