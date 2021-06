Kansanedustaja Arto Satonen (kok) on vaikuttanut eduskunnassa vuodesta 2003.

Konkarikansanedustaja Arto Satonen (kok) näkee maailmantaloudessa vaaran merkkejä.

Koronakriisi on ajanut maita mittaluokaltaan ainutlaatuisiin elvytyspaketteihin, Satonen huomauttaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on elvytetty massiivisesti. Euroopassakin on hyväksytty 750 miljardin euron elvytyspaketti.

”Näillä valtavilla paketeilla on saatu aikaan pörssikurssien vahvistuminen, työllisyyden nousu ja koronakuluista selviytyminen, mutta elämmekö tyhjän päälle, kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistökin pohdiskeli Ylen haastattelussa?” Satonen pohtii Puheenvuoro-blogissaan.

Hän kertoo opiskelleensa ja opettaneensa kansantaloustiedettä ja varoittaa nyt inflaatiosta.

”Jos nykyinen talouspolitiikka kestää globaalisti, niin kaikki minua opettaneet professorit saa siirtää muihin tehtäviin. Meille nimittäin opetettiin, että jos rahan määrää lisätään talouskasvua enemmän, niin siitä seuraa inflaatio. Toinen merkittävä opetus oli, että jos velkaantuminen holtittomasti jatkuu, niin jonakin hetkenä luotottajat menettävät uskon luotonottajien kykyyn selviytyä veloistaan ja silloin korot lähtevät nousemaan”, Satonen kirjoittaa blogissaan.

Satosen mukaan riskit ovat valtavat, koska talouden lait eivät ole muuttuneet mihinkään.

”Toivon, että minua opettaneet professorit ovat väärässä, mutta en usko heidän olevan. Koko maailma elää nyt tyhjän päällä, uutta velkaa otetaan surutta entisen päälle ja olemme siirtyneet keskuspankkitalouteen. Uutta velkaa ottavat valtiot ja niin ottavat myös kotitaloudet, joiden velkaantuminen on myös ennätystasolla. Jos luottamus alkaa järkkyä, niin alas tullaan nopeasti ja kovaa. Poliittiset ongelmat ovat mittavia ja on tavallaan ymmärrettävää, että yhteiskuntarauhaa yritetään ostaa velkaantumisella.”