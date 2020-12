Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronatilastoihin kirjautui keskiviikkona edellisen vuorokauden ajalta 438 uutta koronavirustartuntaa.

Keskiviikon lukema on korkeampi kuin tiistaina, jolloin uusia tartuntoja todettiin 283 edelliseen päivään nähden. Niin sanottu ilmaantuvuusluku kahden edellisen viikon ajalta on kuitenkin selvästi laskussa, sillä se on viimeisten 14 vuorokauden ajalta 71,3, kun edellisten 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku oli 106,8.

Edellisen vuorokauden aikana kuusi ihmistä on kuollut covid-tautiin, THL:n sivuilta selviää. Tautiin liittyviä kuolemia on nyt raportoitu Suomessa kaikkiaan 556.

Sairaanhoitopiirien sairaaloissa on tällä hetkellä 83 ja kaupungin- ja terveyskeskussairaaloissa 98 covid-potilasta. Tehohoidossa on Suomessa 30 koronapotilasta.

