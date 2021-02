Valtiotieteen emeritusprofessori Heikki Paloheimo kannattaa edelleen kuntavaalien siirtämistä syksyyn. Hän vetoaa koronatilanteeseen. Tällä hetken tietojen mukaan kuntavaalit on määrä järjestää huhtikuussa.

”Tämän vuoden tammikuussa yhden viikon aikana rekisteröityjen uusien tartuntojen määrä on vaihdellut 1700:n ja 2700:n välillä. Julkaistujen tilastojen mukaan noin joka sadas koronaan sairastunut on kuollut. Huhtikuun 18. päivään mennessä vain pieni osa maamme väestöstä on saanut koronarokotuksen. Syksyyn mennessä jo huomattavasti suurempi osa väestöstä on saanut rokotuksen. Mitä suurempi osa väestöstä on saanut koronarokotuksen, sitä pienemmällä väestön osalla on enää riski sairastua koronaan”, Paloheimo kirjoittaa Facebookissa.

Hän huomauttaa, ettei ole olemassa minkäänlaista varmuutta siitä, että vaalit voidaan järjestää turvallisesti riittäviä varotoimenpiteitä.

”Kukaan ei voi taata sitä, että vaalin järjestäminen pandemian aikana ei lisää koronatartuntoja. Kun kolme miljoonaa ihmistä käy äänestämässä, vaalit saattavat levittää koronaa. Menossa olevan koronarokotusohjelman seurauksena vaaleihin liittyvä riski koronan leviämisestä on syksyllä pienempi kuin huhtikuussa. Jos vaalit saavat aikaan sata uutta koronatartuntaa, voimme tilastollisesti arvioida, että vaalien seurauksena myös yksi ihminen kuolee. Ja tämä kuollut saattaa hyvinkin olla henkilö, joka ei edes käynyt äänestämässä. Pääministeri Sanna Marin (sd) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r ), kuka vastaa siitä, jos epidemian aikana järjestettyjen vaalien seurauksena ihmisiä kuolee? Jääkö vastuu vain kuolleelle itselleen”, Paloheimo kysyy.

Hän sanoo samalla, että ei ole varmaa, voidaanko vaalit järjestää syksylläkään turvallisesti.

”Käytettävissämme on vain epävarmoja arvioita vaalien ajankohdan vaikutuksesta koronan leviämisen riskiin. Sivistysvaltiossa vaalit järjestetään niin, että niihin liittyvä riski ihmishenkien menetyksistä minimoidaan. Sen takia vaalit tulisi siirtää huhtikuulta syksyyn.”

Myös sdp:n helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Ville Jalovaara on esittänyt vaalien siirtämistä toukokuun loppuun tai kesäkuun alkuun, jotta ne voidaan järjestää tilanteessa, jossa epidemia todennäköisesti alkaa olla ohi.

Anna-Maja Henriksson linjasi viikko sitten, että jos tilanne menisi ”oikein pahaksi”, voidaan ehkä joutua arvioimaan tilannetta.

”Mutta lähdetään siitä, että vaalit pidetään. On niitä vaaleja pidetty myös Yhdysvalloissa, vaikka oli koronaa aika paljon liikkeellä silloin siellä ja aika vakavastikin.”

Italiassa presidentti Sergio Mattarella katsoi tällä viikolla, ettei parlamenttivaaleja voida koronatilanteen takia pitää.

