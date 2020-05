Aura Salla siirtyy yhdysvaltalaisen teknologiayritys Facebookin EU-asioiden johtajaksi. Sallan työ EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin strategiayksikön neuvonantajana päättyi aiemmin tänä vuonna. Siirtymäajan jälkeen Salla aloittaa uudessa tehtävässään 18. toukokuuta ja johtaa Facebookin Brysselissä sijaitsevaa EU-asioiden toimistoa ja toimintoja.

Facebookin toimintoihin kuuluvat samannimisen sovelluksen lisäksi myös Instagram, WhatsApp ja Oculus. Koulutukseltaan Aura Salla on EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden maisteri. Aiemmin hän on toiminut komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinetin jäsenenä.

”Tavoitteenani on aina ollut tehdä töitä järkevämmin toimivan Euroopan unionin eteen ja nyt pääsen vaikuttamaan sen lisäksi toiseen merkittävään tavoitteeseen: tuoda maailmaa yhteen ja poistaa esteitä sananvapauden tieltä. Nuorena ja yhtenä maailman vaikutusvaltaisimmista teknologia-alan yrityksistä Facebook on myös tehnyt virheitä ja oppinut niistä. Tiedon käyttö ja yksityisyydensuoja ovat muun muassa asioita, joihin kiinnitämme erityistä huomiota. Koronakriisissä yrityksellä on ollut merkittävä rooli tutkitun tiedon välittäjänä”, Salla kommentoi nimitystä tiedotteessa.

”Oma tehtäväni on tiimini kanssa käydä keskustelua, toimia sillanrakentajana yrityksen ja lainsäätäjien välillä sekä ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tavoitteeni on tuoda yritykseen enemmän läsnäolon ja kuuntelemisen kulttuuria”, Aura Salla kertoo.

Aura Salla valittiin kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi kesäkuussa 2018. Uuden työnsä myötä Salla pyytää eroa puoluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä 16. toukokuuta pidettävässä puoluevaltuuston kokouksessa, jossa hän vielä johtaa puhetta.

Sallan kaksivuotinen toimikausi puheenjohtajana olisi päättynyt puoluekokouksessa, joka siirrettiin kesäkuulta syksylle. Tässä vaiheessa uutta puheenjohtajaa ei vielä valita, vaan varapuheenjohtajat jatkavat tehtävässä puoluekokoukseen saakka. Salla on myös ollut kokoomuksen ehdokkaana europarlamenttivaaleissa 2014 ja 2019.

Heikki Autto lähti jo kisaan

Lapin kokoomus esittää puheenjohtajaansa Heikki Auttoa puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Lapin piirin kokoomuksen varapuheenjohtajat Riitta Savukoski ja Antti Kaarlela perustelevat Auton ehdokkuutta tiedotteessa.

”Ollakseen vahvin koko maan puolue, kokoomus tarvitsee puolustajansa ja kenttäpelaajansa ympäri Suomen. Heikin järjestökentän ja koko Suomen tuntemus on omaa luokkaansa", he sanovat tiedotteessa

Uusi puoluevaltuuston puheenjohtaja valitaan Porin puoluekokouksessa syyskuussa. Lappilainen kansanedustaja Autto ehdokkuudestaan heti aamulla. Autto ja Salla kävivät kokoomuksen puoluekokoushistorian täpärimmän puheenjohtajavaalin Turun puoluekokouksessa vuonna 2018.

”Haluan ilmoittaa ehdokkuudestani hyvissä ajoin. Viime kerran yhden yön yli -kampanja jäi yhden äänen tavoitteestaan, mutta osoitti, että kannatusta puoluekokousväen keskuudessa oli paljon”, Autto toteaa.

Autton tavoitteena on puoluevaltuuston puheenjohtajana tuoda Kokoomus-kenttää ja eduskuntaryhmää lähemmäs toisiaan.

”Puoluevaltuustolla tulee olla keskeinen rooli kokoomuksen viestin kirkastamisessa. Kaikille suomalaisille täytyy olla selvää, mikä on kokoomuksen suunnitelma Suomen uudelleenrakentamisen suunnasta, jotta suomalaiset voivat tulevissa vaaleissa hyvillä mielin antaa kokoomukselle valtakirjan tähän työhön.”

Kun koronarajoitukset antavat mahdollisuuden on Auttolla tarkoitus käydä puheenjohtajakampanja Koko Suomen Kokoomus -teemalla. Auttolla on rakenteilla kampanjaorganisaatio, joka toimii kaikkien kokoomuksen piirijärjestöjen alueella.

”Puoluevaltuuston puheenjohtajuus on puolueen toiseksi tärkein tehtävä heti puolueen puheenjohtajuuden jälkeen ja olisi tärkeää, että kampanjaa ja keskusteluja päästäisiin käymään jäsenistön kanssa kasvotusten, mutta toistaiseksi toimimme koronarajoitusten mukaan virtuaalisessa ympäristössä.”