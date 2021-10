Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi eduskunnassa maahanmuutosta käytyä keskustelua. Oppositiopuolue perussuomalaisten ja liike nytin välikysymystä käsiteltiin keskiviikkona.

Ohisalon mielestä välikysymyskeskustelu osoittaa, kuinka synkkä maailmankuva, ja ihmiskuva ”näillä opposition edustajilla on”.

”Vaakakupissa eivät paina yhdenvertaisuus, perhe-elämän suoja tai lapsen etu, vaan ihmisiä tarkastellaan ainoastaan miinusmerkkisinä hintalappuina”, Ohisalo toteaa Facebookissa.

”Ei kansalaisuuksia jaeta ’alennusmyynnillä’, eikä perheiden yhdistäminen olisi jatkossakaan takaportti terrorismille. Ylipäätään välikysymyksestä välittyi tietoinen asioiden sekoittaminen toisiinsa ja yleisten uhkakuvien maalailu.”

Sisäministerin mukaan opposition edustajat esittivät toimia, jotka ”käytännössä tarkoittaisivat kansainvälisistä sopimuksista luistamista, mutta levittelivät käsiään kun kysyttiin, mistä kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista heidän mielestään sitten pitäisi ensimmäisenä laistaa”.

”Kestävän turvapaikkajärjestelmän perusta on perus- ja ihmisoikeuksien sekä yksilöiden oikeusturvan toteutuminen kaikissa tilanteissa. Välikysymyksessä kritisoitu perheenyhdistäminen ei ole ainoastaan inhimillisesti oikein, vaan se tutkitusti myös tukee tänne saapuvien kotoutumista ja esimerkiksi säästää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia”, Ohisalo toteaa Facebookissa.

0 turvapaikanhakijaa pöyristyttää

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho totesi eduskunnassa, että ”normaali valtio asettaisi tavoitteeksi nolla turvapaikanhakijaa”. Ohisalo hämmästelee näkemystä.

”Salissa vaadittu nollan turvapaikanhakijan vastaanottaminen olisi missä tahansa oloissa kohtuuton ajatus. Erityisen pöyristyttävää se on vain muutamia viikkoja sen jälkeen, kun Afganistanin hallinnon romahtaminen on ollut Suomessakin iso puheenaihe. Suomella on moraalinen vastuu auttaa hädänalaisia, joka ei ole päättynyt silloin, kun viimeinen lentokone on lähtenyt Kabulista kohti Helsinki-Vantaata”, Ohisalo toteaa Facebookissa.

Ohisalo itse ehdotti Afganistanin tilanteen kärjistyttyä, että Suomen pakolaiskiintiö tuplattaisiin nykyisestä 1050:stä 2000:een.

Ohisalo kritisoi perussuomalaisia siitä, että puolue haluaa leikata kehitysyhteistyön rahoituksen, mutta vetoaa siihen, että ihmisiä pitäisi auttaa kotimaissa.

”Apua ei siis tarjottaisi täällä eikä siellä. Todellisuudessa molempia tulee tehdä: auttaa ihmisiä heidän kotonaan ja avata ovi silloin, kun he ovat joutuneet kotinsa jättämään. Inhimillisyyden osoittaminen ei voi pysähtyä oman maamme rajoille.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra avasi vastikään Uudelle Suomelle puolueen poliittisia linjauksia. Purra katsoo muun muassa, että maahanmuuttopolitiikan kiristäminen perussuomalaisten vaatimalla tavalla on mahdollista tehdä kansainvälisten sopimusten sisällä.