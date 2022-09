Baltian maat ja Puola eivät päästä enää venäläisturisteja maahan 19. syyskuuta lähtien lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia. Suomi ei ole mukana linjauksessa.

Päätöksestä kerrottiin torstaina lehdistötilaisuudessa, ja maiden pääministerit antoivat siitä myös yhteisen julkilausuman.

Jo aiemmin Viro esti maahan pääsyn venäläisturisteilta, joille Viro oli myöntänyt Schengen-viisumin. Jatkossa Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Puolasta käännytetään poikkeuksia lukuun ottamatta rajalla kaikki venäläisturistit, joille viisumin on myöntänyt mikä tahansa Schengen-maa.

”Matkustaminen Euroopan unioniin on etuoikeus, ei ihmisoikeus”, pääministerit muun muassa toteavat.

Pääministerit korostavat, että kyseessä ei ole täydellinen maahantulokielto, sillä linjaukseen kuuluu yhteisesti sovittuja poikkeuksia, jotka koskevat muun muassa toisinajattelijoita, humanitaarisia tapauksia, perhesuhteita ja rahtipalveluja.

”Kannatamme täysin tarvetta jatkaa Putinin hallituksen vastustajien tukemista ja tarjota heille mahdollisuus lähteä Venäjältä.”

EU on päättänyt jäädyttää Venäjän ja EU:n viisumihelpotussopimuksen, mutta pääministerit pitävät linjausta vasta ensimmäisenä askeleena, joka on välttämätöntä ottaa. Heidän mukaansa tarvitaan lisäksi toimia jo myönnettyjen viisumien rajoittamiseksi sekä venäläisten virran vähentämiseksi EU:hun ja Schengen-alueelle.

Pääministerit aikovat jatkaa yhtenäisen linjan hakemista EU-tasolla. He ovat pyytäneet komissiota ehdottamaan vastaavia rajoitustoimia, jotka voitaisiin ottaa käyttöön kaikkialla EU:ssa ja Schengen-alueella.

Tutkija hämmentyi Suomen ratkaisusta

Viron ulkopoliittisen instituutin (EFPI) johtaja Kristi Raik toteaa olevansa ymmällään siitä, että Suomi ei liittynyt mukaan Baltian maiden ja Puolan uuteen päätökseen. Hän huomauttaa, että paine Suomen-rajalla kasvaa, kun linjaus astuu voimaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on perustellut Suomen ratkaisua julkisuudessa sillä, ettei Suomelle ole selvää, voiko koko Schengen-periaatteen peruuttaa.

Raik katsoo Twitterissä, että juridinen perustelu ei ole vakuuttava. Hän huomauttaa, että EU:n ulkoministerit pääsivät Prahassa poliittiseen yhteisymmärrykseen siitä, että Venäjän naapurimaat voivat linjata kansallisesti toimia rajoittaakseen pääsyä EU:hun. Tähän viittasi Prahassa ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell.

Muutkin jäsenvaltiot ovat siis Raikin mukaan tunnustaneet rajavaltioiden turvallisuushuolet, mutta valitettavasti vahvempaa solidaarisuutta tiukkaa yhteistä EU-linjausta varten ei vielä ole. Hänen mukaansa noin miljoona venäläistä saapui EU:hun viimeisen puolen vuoden aikana ja suurin osa on tullut Viron ja Suomen kautta.

Raik huomauttaa, että myös Suomi linjasi koronarajoituksia rajoilleen, vaikka nekin olivat ongelmallisia EU:n ja Schengen-alueen kannalta. Hän kysyykin, oliko virolaisten rajanylitys korona-aikana suurempi uhka Suomelle kuin venäläisten rajanylitys tällä hetkellä.

Suomen hallitus on toivonut, että viisumirajoituksista saataisiin aikaan EU:n yhteinen linja. Hallitus on jo aiemmin päättänyt kansallisena toimena rajoittaa venäläisille myönnettävien viisumien määrää.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoo Twitterissä, että EU:lta on tulossa ”tiukat rajoitukset venäläisille turistiviisumeille” ja ne tulevat käyttöön jo ensi viikolla. Toistaiseksi on epäselvää, millaisia uudet tiukat rajoitukset ovat. Mikkosen mukaan Suomelle on ollut tärkeää löytää koko EU:ta sitova yhteinen ratkaisu.

