Euroopan unionin koronaelvytyspakettiin liittyy väärinkäsitys, jonka myötä paketin kustannuksia Suomelle pidetään suurempina kuin ne tulevat olemaan, arvioi sdp:n kansanedustaja, EU-asiat eduskunnassa käsittelevän suuren valiokunnan kokenut jäsen Johannes Koskinen äskettäin Uuden Suomen haastattelussa.

Suomi saa elpymisvälineestä sen kolmen voimassaolovuoden aikana arviolta 3,2 miljardia euroa, ja Suomen maksuosuus on 6,6 miljardia. Tämä tekee elvytyspaketin nettohinnaksi suomalaisille 3,4 miljardia euroa.

Koskisen mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että paketissa Suomi maksaisi ”samoilla euroilla kaksinkertaisen määrä kuin mitä saadaan”. Paketin lainanoton takaisinmaksu tapahtuu seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana.

”Kun välissä on keskimäärin 30 vuotta maksamisen ja saamisen välillä, niin ihan normaalituotoilla kasvun lisäys, joka tällaisella elvytyssykäyksellä saadaan, maksaa itseään takaisin kahden, kolmen vuosikymmenen aikana”, Koskinen perusteli.

EU-kriittinen taloustieteen professori emeritus Matti Virén, joka oli perussuomalaisten eurovaaliehdokkaana, epäilee Koskisen skenaariota. Hän kirjoittaa asiasta Puheenvuoron blogissaan, jossa hän varoittaa Suomen valtionlainojen korkojen nousun riskistä.

”Nykyisessä nollakorkotilanteessa yleinen ajattelutapa on sellainen, että koroilla ei mitään väliä. Kuvaavaa on kansanedustaja Johannes Koskisen arvio, jonka mukaan EU:n paketin kritiikkiin liittyy väärinkäsitys: ’se maksaa itsensä takaisin’. Koskisen päättely perustuu siihen, että arvioitu 6,6 miljardia euroa maksetaan takaisin vasta 2028–2058 ja siihen mennessä talouskasvu on ’syönyt’ pääosan EU-maksuista”, Virén kirjoittaa.

”Ideana tässä ’logiikassa’ on se, että talouskasvu on jatkossa reippaasti nopeampaa kuin reaalinen korkotaso, mikä tarkoittaisi jotain sellaista kuin, että korot olisivat nollassa 2058 asti, inflaatio 2 % ja BKT:n kasvu 2–3 % vuodessa”.

Virénin mielestä tällainen skenaario ei ole mahdollinen.

”Jos (nimellisen BKT:n) kasvu on reipasta, eivät korot taatusti pysy nollassa. Jos korot sen sijaan ’normalisoituvat’, 6,6 miljardia helposti kaksinkertaistuu vuoteen 2058 mennessä. Mutta tämäkin logiikka perustuu ajatukseen, että EU-paketti jäisi ainutkertaiseksi.”

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan talousennusteet ennakoivat Suomelle koronan jälkeen alkuun noin 2,5 prosentin vuositason talouskasvua, ”kunnes se pian tämän jälkeen hiipuu matalammaksi”.

Yhteisvelan ainutkertaisuus epäilyttää – Marinin hallitus puolestaan kyseenalaistaa koko ”yhteisvastuullisuuden”

EU-maiden yhteisvelan kasvu olisi ”Suomen kannalta kaikkea muuta kuin hyvä asia”, professori Virén kirjoittaa. EU-vertailussa kevyesti velkaantunut Suomi saa nykyisin velkarahaa keskimääräistä halvemmalla.

”Eli järjestelmä, jossa se joutuisi suoraan tai epäsuorasti maksamaan EU-alueen keskimäärästä hintaa (korkoa) veloista, nostaa sen velanhoitomenoja.”

Virén uskoo, että muiden maiden huono taloudenpito aiheuttaa lisäksi korkojen nousemisen riskin myös Suomelle pidemmällä tähtäimellä, jos yhteisvelkaan siirrytään pysyvämmin.

”Ylivelkaantuneilla mailla on valtava korkoriski, joka ei tietenkään häviä mihinkään, koska sen taustalla oleva maksukyvyttömyysriski on yhä olemassa. Ainoa mikä muuttuu [yhteisvelan mahdollisesti kasvaessa], on se, että kustannukset tulevat kaikkien jäsenmaiden kannettavaksi.”

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) ja muu hallitus on useasti korostanut Suomen linjan olevan se, että elvytyspaketti on kertaluontoinen ratkaisu. Sen sijaan eurooppalaisessa politiikassa yhteisvelasta on puhuttu myös pysyvänä mekanismina, mikä on aiheuttanut epäilyksiä järjestelmän kertaluontoisuudesta.

Esimerkiksi arvostettu ekonomisti Vesa Vihriälä, joka pitää elvytyspakettia tarpeellisena, on ollut huolissaan siitä, että sen myötä EU lähtee uusille suunnille yhteisen velkaantumisen myötä. Hän pitää yhteisen velan ottamista jopa erittäin todennäköisenä jatkossakin.

Marinin hallitus puolestaan on kyseenalaistanut koko elvytyspaketin ”yhteisvastuullisuuden”. Sekä valtiovarainministeri Vanhanen että pääministeri Sanna Marin (sd) ovat perustelleet tätä näkemystä sillä, että vastuut on rajattu maakohtaisesti. Suomen kokonaisvastuu elpymisvälineestä rajattiin lopulta 13 miljardiin euroon. Vesa Vihriälä tosin suhtautuu tämänkin rajauksen pitävyyteen skeptisesti.

Kuitenkin myös Vihriälä korosti Koskisen tavoin, että elvytyspaketin Suomelle tuoma taakka ei ole dramaattinen, koska velkaa aletaan maksaa vasta myöhemmin.

”Se alkaa nakuttamaan vasta vuoden 2028 jälkeen, kun alamme lyhentää velkaa, jota EU nyt ottaa. Onhan se iso luku, mutta kun muistetaan, että maksamme sen korkeampina jäsenmaksuina takaisin 30 vuoden aikana, ei se mikään järkyttävä ole", Vihriälä sanoi taannoin Uuden Suomen haastattelussa.

Johannes Koskinen puolestaan korosti kannanotossaan sitä, että tarkoitus on rahoittaa elvytyspakettia myös uusilla EU-rahanlähteillä, esimerkiksi hiili- ja muoviverolla.

”Sieltä löytyisi uutta tulopohjaa, jolla maksettaisiin nämä EU:n elpymisavustuksiin ottamat lainat. Yhdessä päätettäviä keinoja ehtii hyvin kertyä ja löytyä, ennen kuin lainat tulevat maksettaviksi. Ihannetilanteessa Suomen elvytyspotti ei jäisi meidän kansallisesti maksettavaksi, vaan se tulisi maksetuksi EU:n globaalisti keräämillä uusilla rahanlähteillä, omilla varoilla”, Koskinen kuvaili.

