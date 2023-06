RKP:n puheenjohtaja, toimitusministeriön oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korostaa, että hallitusneuvotteluissa on vielä suuria asioita ratkaisematta, eikä RKP ole lähdössä hallitukseen hinnalla millä hyvänsä.

”Jos hallitus syntyy, kyse ei ole mistään erityisen onnellisesta avioliitosta vaan pikemminkin välttämättömyydestä siinä tilanteessa, jossa maamme nyt on. Lopullinen ehdotus hallitusohjelmaksi ratkaisee osallistumisemme. Se, että neuvottelemme, ei ole vielä kyllä. Se on ehkä”, hän sanoi linjapuheessaan RKP:n puoluekokouksessa lauantaina.

Henriksson linjaa, että hoiva-alan ongelmiin on löydettävä ratkaisuja, jotka lyhentävät hoitojonoja ja parantavat vanhusten arjen turvallisuutta.

”Hyvinvointialueemme tarvitsevat riittävän rahoituksen, ja nyt tarvitaan työrauhaa.”

Hän korostaa, ettei Vaasan ja Kokkolan keskussairaaloita ja Porvoon, Raaseporin ja Pietarsaaren pienempiä sairaaloita saa lakkauttaa eikä niiden toimintaa heikentää.

”Hoivaan ei ole liikaa rahaa myöskään Helsingissä, Uudellamaalla tai Varsinais-Suomessa, eikä muullakaan alueella. Myös pula hoitohenkilökunnasta on tosiasia eri puolilla maata. Näihin haasteisiin tulevan hallituksen on vastattava ratkaisuilla, ei alasajolla ja keskittämisellä.”

RKP:n puheenjohtaja kuvailee käynnissä olevia hallitusneuvotteluita vaikeiksi.

”Tiesin, että siitä ei tulisi helppoa. Siitä tuli kuitenkin vielä haastavampaa kuin olisin voinut kuvitellakaan.”

Henriksson kertoo, että nyt meneillään olevat hallitusneuvottelut poikkeavat aiemmista, joissa hän on ollut mukana.

”Syy on oikeastaan helppo nähdä. Meillä on pöydässä kaksi puoluetta, jotka ovat monissa asioissa toistensa vastakohtia. Me ja perussuomalaiset.”

Henrikssonin esimerkkejä vastakkaisuuksista puolueiden välillä olivat näkemykset maahanmuutosta, ilmastosta, EU:sta ja kaksikielisyydestä. Yhteistäkin löytyy: Henriksson arvioi, että näkemykset talouden tasapainottamisesta ja työmarkkinauudistuksesta yhdistävät ”osittain” RKP:tä ja perussuomalaisia.

Hän muistuttaa, ettei RKP ole koskaan istunut hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

”Sen sijaan olemme istuneet hallituksessa heidän edeltäjänsä SMP:n kanssa. Mitä Veikko Vennamo ajatteli suomenruotsalaisista, ei ollut kovinkaan epäselvää.”

Henrikssonin mukaan ”porvarillisen liberaalilla keskikaistalla” ei ole nyt politiikassa ruuhkaa.

”Tässä meillä on iso työ tehtävänä. Tämä meidän tulee myös nähdä mahdollisuutena kasvaa. Asiaa voi lähestyä niin, että meitä juuri nyt tarvitaan enemmän kuin koskaan Suomen hallituksessa, ollaksemme sen ainoa liberaali ääni, joka myös sisältäpäin pystyy vaikuttamaan lopputuloksiin. Tai sitten asiaa voi lähestyä niin, että emme missään olosuhteissa voi osallistua, koska silloin tingimme omista arvoistamme.”

Henriksson sanoo, että asian voi nähdä niin, että RKP:tä tarvitaan juuri nyt enemmän kuin koskaan Suomen hallitukseen, sillä puolue on liberaali ääni, joka pystyy sisältä päin vaikuttamaan päätöksiin.

”Tulemme aina olemaan puolue, joka puolustaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta, avoimuutta ja vapaamielisyyttä, jokaisen yhdenvertaista oikeutta äidinkieleensä, suomeen tai ruotsiin, maamme kaksikielisyyttä, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia. Jos tästä syntyy hallitus, se ei muuta arvopohjaamme. Meistä ei tule kristillisdemokraatteja, kokoomuslaisia tai perussuomalaisia.”

Hän korosti puheensa lopuksi, ettei kenenkään pidä uskoa, että RKP:n jääminen pois nyt muodosteilla olevasta hallituksesta tarkoittaisi automaattisesi hallituspohjaa, jossa kokoomus ja SDP olisivat suurimpia ja johon RKP lähtisi mukaan.

”Sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä. SDP:n houkutteluyrityksistä huolimatta.”

LUE SEURAAVAKSI: