Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) pidentäisi ainakin puolustushallinnon keskeisten virkojen karenssiaikoja tuntuvasti nykyisestä. Kaikkonen puhui asiasta päätoimittajatapaamisessa maanantaina.

Karenssiajat nousivat jälleen keskusteluun, kun puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg aloitti amerikkalaisyhtiö Lockheed Martinin konsulttina ja puolustusministeriön mukaan rikkoi karenssisopimustaan perustaessaan konsulttiyhtiönsä. Lindberg perusti yhtiönsä kuuden kuukauden karenssiaikansa sisällä, mutta aloitti työt konsulttina karenssijakson päätyttyä.

Nykyisen virkamieslain mukaan karenssiajaksi voidaan sopia enintään kuusi kuukautta palvelussuhteen päättymisestä. Tämä herätti huomiota Lindbergin kohdalla, aloittihan hän HX-hävittäjähankkeeseen liittyvät konsultintyöt amerikkalaisyhtiön leivissä alle vuoden kuluttua siitä, kun toimi puolustusvoimien komentajana.

”Mielestäni ainakin puolustushallinnossa vähintään vuoden ja mieluummin kahden vuoden karenssi olisi hyvä. Nykyinen kuusi kuukautta on turhan lyhyt aika. Toivon, että asiaa vielä tällä hallituskaudella voitaisiin pohtia. Puolustushallinnossa keskeisimmät asiantuntijat ja johtotehtävät ovat sen tyyppisiä, missä pidempi karenssi olisi tarpeen”, puolustusministeri Kaikkonen sanoo.

Kun nykyistä karenssilainsäädäntöä säädettiin viime vaalikaudella, oli puolustushallinnon kanta Kaikkosen mukaan, että karenssin tulisi olla vähintään vuosi. Eduskunta päätyi kuitenkin kuuteen kuukauteen.

Kaikkonen päätti aiemmin, Lindbergin konsultintehtävien tultua julki, että Suomen HX-hävittäjähankkeen valmistelussa pidättäydytään vastaisuudessa ”kaikista yhteyksistä HX-hävittäjähankkeen tarjoajia edustavien konsulttiyritysten ja konsulttien kanssa”. Lockheed Martin purki kohun seurauksena Lindbergin kanssa tekemänsä sopimuksen.

Myös Marinin hallituksen kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) on todennut tapauksen jälkeen, että karenssien läpikäymiselle on selkeästi tarvetta. Valtionhallinnon virkojen karenssilainsäädännön mahdollinen päivitys on hänen vastuullaan, ja Paateron mukaan asiaa selvitetäänkin ministeriössä.

Paatero totesi aiemmin Demokraatille, että karenssi voisi ala- tai tehtäväkohtaisesti olla puoli vuotta nykyistä pidempi.

Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti on ilmaissut kantanaan, että nykyinen lakisäänteinen karenssi on turhan lyhyt ainakin tiettyjen tehtävien osalta.

Lindberg ei suinkaan ole ainoa ex-upseeri HX-hankkeeseen osallistuvien hävittäjävalmistajien palkkalistoilla, vaan useampi yhtiö on ottanut neuvonantajikseen entisiä puolustushallinnon työntekijöitä.