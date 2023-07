Työministeri, kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen varoittaa vastakkainasettelusta Suomessa. Lisäksi hän korostaa sananvapauden vastuullista käyttämistä.

”Rasismille pitää olla nollatoleranssi eikä ääriliikkeille pidä antaa tilaa”, Satonen sanoi puheessaan kansanvallanpäivässä Sastamalassa.

Satosen mukaan sosiaalisen median myötä vastakkainasettelu on kiihtynyt myös demokraattisissa valtioissa. Satosen muistutti, että kansan jakautuminen liberaaleihin ja konservatiiveihin on mennyt Yhdysvalloissa niin pitkälle, että molemmilla on omat tiedotusvälineensä ja some-kanavansa.

”Ihmisiä jopa muuttaa arvojensa vuoksi osavaltiosta toiseen. Suomessa identiteettipoliittinen vastakkain-asettelu ei ole vielä näin pitkällä, mutta huolestuttavia merkkejä on ilmassa. Polarisoitunut yhteiskunta on myös toiveuni ulkoisille vaikuttajille. Pienen kansakunnan vahvuus on sen yhtenäisyys ja siksi sitä pitää Suomessa erityisesti vaalia.”

Satonen korosti puheessaan lisäksi äänestämisen merkitystä ja sanoi, että kansalaisten osallistuminen vaaleihin on yksi demokratian kulmakivistä.

”Seuraamme juuri parhaillaan, kun Ranskassa kymmenet tuhannet nuoret mellakoivat ja osoittavat mieltään. Kokemus siitä, ettei tule kuulluksi tai koe olevansa osa yhteiskuntaa, on vahva. Yhteiskuntaan osallistumisen lisäksi on tärkeää kokea olevansa aidosti osa yhteiskuntaa. Ulkopuolisuuden kokemus näyttäytyy pahimmillaan juuri levottomuuksina ja järjestelmän vastustamisena.”

