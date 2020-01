Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo kantavansa kasvavaa huolta siitä, miten me Suomessa kohtelemme toisiamme. Hän sanoo, että tapa keskustella on nopeasti muuttunut.Kuva: Riikka Hietajärvi/Tasavallan presidentin kanslia

Uudenvuoden puhe. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo kantavansa kasvavaa huolta siitä, miten me Suomessa kohtelemme toisiamme. Hän sanoo, että tapa keskustella on nopeasti muuttunut.Kuva: Riikka Hietajärvi/Tasavallan presidentin kanslia

Uudenvuoden puhe. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo kantavansa kasvavaa huolta siitä, miten me Suomessa kohtelemme toisiamme. Hän sanoo, että tapa keskustella on nopeasti muuttunut.Kuva: Riikka Hietajärvi/Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön uudenvuoden puhe on saanut osakseen suuren määrän kehuja. Moni on luonnehtinut puhetta Niinistön parhaaksi.

Presidentti kertoi kantavansa kasvavaa huolta siitä, miten me Suomessa kohtelemme toisiamme. Hän sanoo, että tapa keskustella on nopeasti muuttunut.

”Kun tiedolla on merkitystä vain sen palvellessa omaa agendaa, syntyy tilaa puolitotuuksille, valheillekin. Tämä kehitys meidän on katkaistava. Kyse ei ole yksinomaan siitä, millainen ilmapiiri olisi keskustelun osapuolille miellyttävämpi. Panoksena on myös Suomen menestyksen tärkein tekijä. Toistemme ymmärtämys”, Niinistö korosti.

Lue lisää:

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin huomauttaa Twitterissä, että kaikkien tulee pyrkiä rakentavaan, tosiseikka- ja perustelupohjaiseen keskusteluun yrittäen löytää yhteisymmärrys.

”Mutta nykytilanteen ongelmana ei ole vain, että nuo asiat helposti unohtuvat. Isompi ongelma on, että liikkeellä on niitä, joiden tarkoituksenakin on eripuran ja disinformaation levittäminen. He eivät etsi perusteluja, totuutta tai yhteisymmärrystä vaan väistävät niitä. Sitoumus järkeen ja totuuteen voi yhdistää jopa ns. rakentavat ja ns. kärkevät keskustelijat kunhan emme astu disinformaation ansaan”, hän analysoi.

(Juttu jatkuu upotuksen alla.)

Lue seuraavaksi:

Helsingin piispa Teemu Laajasalo kehuu Niinistöä viisaasta puheesta.

”Ehkä puheen hengessä voisi soveltaa Tuomas Akvinolaisen kolminaisuusopetusta myös hyvän yhteiselämän opetukseksi: Yhteiskunnan ykseys ei estä moninaisuutta vaan jakautuneisuuden”, hän kommentoi Twitterissä.

(Juttu jatkuu upotuksen alla.)

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu puolestaan arvioi Niinistön keskeisen viestin olleen, että 2020-luvulle siirtynyt Suomi painii sisäisten haasteiden kanssa.

”Ulkopolitiikka - kimurantista kansainvälisestä tilanteesta huolimatta - on hallussa ja vakaata”, hän tviittaa.

Lue lisää: