THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa suoraan, ettei pidä ikäihmisten eristämisestä koronaviruksen vuoksi.

”En tykkää tästä ikäihmisten eristämisestä. Minulle tulee paljon vanhempien ihmisten viestejä, että he eivät ymmärrä tätä. He ovat ihan terveitä, hyväkuntoisia, mutta ei heillä ole paljoa elämää jäljellä. Eivät he halua istua kotona tapaamatta lapsenlapsiaan ja lapsiaan”, hän kommentoi.

Sanna Marinin (sd) hallitus on ohjeistanut yli 70-vuotiaita pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa ja välttämään lähikontakteja parhaansa mukaan. Toimintaohjeessa kehotetaan muun muassa välttämään tarpeettomia vierailuja yli 70-vuotiaiden luona.

”Tämä on mennyt liian pitkälle. Viestintä on ollut niin jyrkkää, että lapset sanovat, että et saa tulla kylään, koska me voidaan tartuttaa sinut, ja sitten se on meidän vika”, Salminen toteaa.

Hallitus loivensi viestiään toukokuun alussa siten, että enää ei korosteta ”karanteenia vastaavia olosuhteita”.

”Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa”, hallitus linjasi.

Mika Salminen korostaa, että hoitokodeissa rajoitukset ovat ymmärrettäviä ja tarpeellisia, sillä niillä suojellaan muita altistumiselta. Sen sijaan hyväkuntoisten, itsekseen asuvien vanhusten ohjeistaminen pysymään karanteenissa on Salmisen mielestä kyseenalaista.

”Siinä on sellaista tiettyä holhousta, joka ei minun mielestäni kuulu asiaan. Jos he itse ottavat sen riskin, että haluavatkin liikkua ulkona ja tavata sukulaisia, niin sitten ottavat. Ei se minun mielestäni ole viranomaisten tehtävä lähteä siihen väliin.”

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) linjasi perjantaina, että pääsääntöisesti vierailut ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä ovat edelleen kiellettyjä.

”Tapauskohtaisesti harkiten oireettomien läheisten on kuitenkin voitava vierailla vakavasti sairaiden asiakkaiden, joiden tila on kriittinen, ja saattohoidossa olevien asiakkaiden luona turvallisella tavalla. Poikkeusolot ovat kestäneet jo pitkään, ja sen vuoksi tarvitaan myös toimintakäytänteitä, jotka mahdollistavat muillekin asukkaille/potilaille läheisten tapaaminen kasvokkain toimintayksiköiden järjestämässä turvallisessa ympäristössä”, STM tiedotti.

Ministeriön mukaan toimintayksiköissä voidaan esimerkiksi perustaa suojattuja tapaamispaikkoja tai huoneita, joissa yhteydenpito läheisten kanssa voidaan toteuttaa turvallisesti.

