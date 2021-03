Työnantajat ovat selvästi kyllästyneet siihen, että paikallista sopimista ei saada toimimaan, katsoo kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Arto Satonen.

Hän kommentoi Teknologiateollisuuden ilmoitusta luopua valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta ja siirtää vastuu valtakunnallisista työehtosopimuksista uuteen työnantajayhdistykseen.

Satosen mukaan suomalaisia työmarkkinoita uudistetaan nyt saranapuolelta, kun Teknologiateollisuus seuraa Metsäteollisuuden esimerkkiä. Metsäteollisuus kertoi viime syksynä irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta. Metsäteollisuudessa työehdoista sopiminen siirtyi yritystasolle.

"Se kertoo ennen kaikkea turhautumisesta paikallisen sopimisen lain valmisteluun, josta on tehty selvityksiä selvitysten perään, mutta todellista etenemistä on ollut vähän. Jälleen kerran paikallinen sopiminen piti olla esillä hallituksen kehysriihessä, mutta asiaa valmistellut työryhmä ei kyennyt yksimieliseen ratkaisuun. Ei tälläkään kerralla”, Satonen summaa Puheenvuoro-blogissaan.

”Työnantajat ovat selvästi kyllästyneet”

Paikallisen sopimisen työryhmän työ tyssäsi myös viime kaudella, jolloin kokoomus oli hallituksessa.

”Työnantajat ovat selvästi kyllästyneet siihen, että paikallista sopimista ei saada toimimaan siten, että se tukisi kansainvälisessä kilpailussa menestymistä. Palkansaajapuoli taas pelkää työehtojen heikentymistä ja on tässä asiassa nelihaarajarrutuksessa.”

Satosen mielestä on vaikea uskoa, että yrityskohtainen sopiminen johtaisi työehtojen romuttumiseen, kun otetaan huomioon yritysten rekrytointihaasteet ja pula osaavasta työvoimasta. Hänen mukaansa enemmän on kyse siitä, että jokainen yritys voi soveltaa työehtoja omaan tilanteeseensa.

”Hyvä kysymys on, romuttaako Teknologiateollisuuden irtiotto yleissitovuuden. Se jää nähtäväksi, koska osa Teknologiateollisuuden yrityksistä haluaa edelleen sopia työehdoista valtakunnallisesti ja sitä varten on jo perustettu erillinen yhdistys. Perussääntö on se, että yleissitovuutta on noudatettava, jos yleissitovuuden piirissä on yli puolet alan työntekijöistä. Teknologiateollisuuden osalta valinnan tekevät siten alan yritykset. Jos riittävän moni haluaa siirtyä yrityskohtaiseen sopimiseen, niin yleissitovuus teknologiateollisuudessa poistuu.”

Paine uudistaa työmarkkinoita joustavammiksi nousee Satosen mukaan erityisesti vientiteollisuudesta, jossa käydään joka päivä kilpailua muualla maailmassa toimivia saman alan yrityksiä vastaan. Koronan jälkeen nousukaudella maailmanmarkkinat jaetaan uudelleen ja silloin suomalaisten yritysten menestyminen on megaluokan asia myös koko Suomen kannalta, Satonen katsoo.

”Veikkaan, että palkansaajapuolellakin joku vakavissaan kysyy, että onko neuvottelutaktiikka ollut oikea, kun koko järjestelmä uhkaa romahtaa alta. Toisaalta myös työnantajat ottavat ison riskin, koska työrauhaongelmia saattaa olla edessä.”