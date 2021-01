Sosiaalisen median palvelut Facebook ja Instagram laajentavat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sometilien kieltoa ainakin kahdeksi seuraavaksi viikoksi siihen saakka, kunnes presidentin vaihto on suoritettu. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin sanomisiin perustuen.

Zuckerbergin mukaan tilit pysyvät kiinni kenties lopullisesti. Hän kutsui kongressin tapahtumia järkyttäviksi.

Keskiviikkona Facebook kertoi lukitsevansa Trumpin tilin 24 tunniksi pyrkimyksenään panemaan kuriin presidentin perättömiä väitteitä Yhdysvaltain presidentinvaaleista ja Trumpin tukijoiden tunkeutumisesta Capitoliin.

Zuckerbergin mukaan palvelujen käytön sallimiseen Trumpille tänä aikana liittyy liian suuria riskejä.

Myös Twitter ja Snap lukitsivat Trumpin tilit keskiviikkona väliaikaisesti.

Facebookia on aiemmin ryöpytetty siitä, ettei se ole puuttunut Trumpin yllyttäviin somepäivityksiin.

Twitter puolestaan on avannut jälleen Trumpin tilin sen jälkeen, kun hän poisti kolme sääntöjenvastaista tviittiä. Hän on palannut Twitteriin kera videon, jolla hän tunnustaa, että Joe Biden on Yhdysvaltain seuraava presidentti. Trump toteaa keskittyvänsä rauhanomaiseen vallanvaihtoon.