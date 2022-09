EU:n talouskomissaari Paolo Gentiloni ei säästele sanojaan arvioidessaan EU:n ja euroalueen tilannetta ensi talvena saksalaisen Der Spiegelin haastattelussa.

”Inflaatio on viemässä talouden turbulenssiin ja tuleva talvi voi olla yksi historian pahimmista. Epävarmuus on nyt ennennäkemättömän suurta”, hän sanoo.

Gentiloni pitää mahdollisena, että sähkön ja kaasun käyttöä joudutaan tulevina kuukausina sääntelemään ainakin joissakin EU-maissa. Se johtaisi uusiin tukipaketteihin.

”Paljon riippuu siitä, mitä Venäjän presidentti Vladimir Putin tekee ja toisaalta siitä, mitä me itse teemme. Energian säästäminen on välttämätöntä jo nyt. On kuitenkin tärkeää, että tukitoimet ovat väliaikaisia ja tarkoin kohdennettuja, tähän asti näin ei kaikissa tapauksissa ole ollut”, komissaari kommentoi.

Gentiloni varoittaa jo ennestään pahasti velkaantuneiden euromaiden tilanteesta ja sanoo, että niiden kohdalla mittavat tukipaketit voivat aiheuttaa pysyviä budjettiongelmia.

Hän pitää mahdollisena, että EU-maat joutuvat valmistelemaan uuden elvytyspaketin. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ehdotti uutta elvytyspakettia energiakriisin hoitoon aikaisemmin tällä viikolla ja myös Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde vihjasi perjantaina sen tarpeesta.

”Jos talouden käänne alaspäin voimistuu ja alkaa vaikutta työmarkkinoihin, meidän on harkittava uutta elvytyspakettia. Sellaisessa tilanteessa olisi tarpeen harkita myös muita talouden elvytystoimia”, Paolo Gentiloni kommentoi.

