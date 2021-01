Alustavat tiedot tuoreesta eteläafrikkalaisesta tutkimuksesta viittaavat siihen, että nykyiset koronavirusrokotteet eivät välttämättä tehoa ainakaan täysimääräisesti Etelä-Afrikassa ensimmäisenä havaittuun koronaviruksen muunnokseen. Tutkimus, joka on julkaistu biologian alan ennakkojulkaisuihin erikoistuneessa bioRxiv:ssa, on vielä vertaisarvioimaton.

Jos tulos osoittautuu paikkansa pitäväksi, se tarkoittaisi, että koronaviruksen jo sairastanut tai ehkä myös koronarokotteen jo saanut ihminen voisi saada variantista tartunnan vasta-aineistaan huolimatta.

Viruksen eteläafrikkalainen variantti SARS-CoV-2 501Y.V2 on mutatoitunut piikkiproteiinistaan, joihin koronarokotteet osaltaan iskevät. Tutkijat testasivat, tehoavatko viruksen aiemmista versioista tartunnan saaneiden ihmisten kehojen vasta-aineet uuteen virusvarianttiin. Osoittautui, että uusi muunnos vältti vasta-aineet joko kokonaan tai osittain. 44 koehenkilöstä noin puolella vasta-aineet olivat täysin voimattomia, ja lopuilla ne olivat heikentyneet, tutkimuksesta raportoiva CNN kertoo.

”Näimme tyrmäyksen. Se oli pelottava tulos”, sanoo tutkimuksen johtaja, apulaisprofessori Penny Moore Etelä-Afrikan kansallisesta tartuntatauti-instituutista CNN:lle.

Hänen mukaansa tutkimuksen tulokset ovat hälyttävä merkki, sillä ne viittaavat myös koronarokotteiden tehon heikentymiseen variantin kohdalla. Tätä johtopäätöstä tukee myös virologi David Montefiori yhdysvaltalaisesta Duken yliopistosta.

”Pennyn datan perusteella on todennäköistä, että rokote on jossain määrin heikompitehoinen [varianttia vastaan], mutta emme tiedä missä määrin”, Montefiori sanoo CNN:lle.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen huolissani siitä, että uusi variantti voisi osittain kiertää immuunivasteen ja rokotteen”, hän lisää.

Molemmat asiantuntijat korostavat, että vaikka alustava tulos osoittautuisi päteväksi, ihmisten on silti syytä ottaa koronarokote: rokote on äärimmäisen tehokas muita virusvariantteja vastaan ja tehoaa osittain myös eteläafrikkalaiseen varianttiin.

Moore painottaa tulosten olevan laboratorio-oloista, ja lisätietoa kaivataan siitä, kuinka variantti todella tarttuu aiemmin covid-taudin sairastaneisiin ihmisiin. Tutkimusryhmä selvittää nyt, kuinka koronarokotteen saaneiden ihmisten veressä olevat vasta-aineet pärjäävät variantille.

”Tämä data ihmisistä, joilla on ollut aiempi infektio, soittaa hälytyskelloja rokotteiden suhteen. Se täytyy tutkia”, hän sanoo.

Montefiori muistuttaa, että rokotteiden teho viruksen aiempiin versioihin on todella suuri, sillä suoja on 95-prosenttinen esimerkiksi Pfizerin rokotteessa. Vaikka teho laskisi variantin kohdalla hieman, rokotteilla on hänen arvionsa mukaan siitä huolimatta merkittävä vaikutus pandemian kulkuun. Lisäksi rokotteita kyetään jatkokehittämään niin, että ne lopulta toimisivat myös uusiin variantteihin.

Etelä-Afrikan varianttia on havaittu useissa maissa, THL:n mukaan kaksi tapausta myös Suomessa. Laajemmalle levinneeseen Ison-Britannian varianttiin nykyisten rokotteiden uskotaan toimivan.

