Polttoaineen, sähkön ja ruoan hinnan nousu on tuntunut ikävällä tavalla suomalaisten kukkarossa.

”Eurostatin ennakkotietojen mukaan kuluttajahinnat ovat nousseet Suomessa reippaasti yli viisi prosenttia maaliskuussa vuotta aiemmasta. Hintojen hurja kallistuminen aiheutuu pääosin selvästi nousseesta energiasta, mutta valtaosa inflaation komponenteista on kallistunut vuoden aikana”, kerrotaan vakuutusyhtiö LähiTapiolan verkkosivuilla.

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaron laskelmien mukaan jo pelkästään helmikuun 4,5 prosentin inflaatiolla kustannusten nousu kotitalouksille on ollut keskimäärin lähes 2 000 euroa vuodessa. Maaliskuun kiihtyneillä inflaatioluvuilla vaikutus lähentelee LähiTapiolan mukaan jo 2 500 euroa.

”Hintojen nousu taloudessa on normaalia. Valtion virasto nimeltä keskuspankki on perustettu varmistamaan, että näin juuri tapahtuu. Jos oletetaan, että Suomen kuluttajahinnat nousisivat vuodessa Euroopan keskuspankin kahden prosentin tavoitteen tahtia, nousisivat kotitalouksien keskimääräiset menot noin 780 euroa vuodessa. Siihen nähden 2 500 euroa tuntuu isolta summalta”, Nummiaro sanoo.

”Toisaalta viime vuosina inflaatio on jäänyt paljon jälkeen kahden prosentin tavoitteesta ja ollut pitkään jopa negatiivinen. Nyt kahden ison tarjontashokin, eli pandemian ja sodan, vuoksi hintataso on kerralla noussut sinne, missä sen pitäisikin olla. Jos oma talous on ollut viritetty ikuiseen alhaisen inflaation maailmaan, eikä puskureita ole, on tyytyminen elintason laskuun.”

Inflaation vaikutus tuntuu eri lailla eri alueilla asuvissa ja eri tavoin kuluttavissa kotitalouksissa. Nummiaron laskelmien mukaan Tilastokeskuksen vuoden 2016 kulutuskorin perusteella laskettuna euromääräinen vaikutus suurituloisimpaan tuloviidennekseen on lähes 3 000 euroa, kun taas pienituloisin tuloviidennes on kärsinyt inflaatiosta vajaat tuhat euroa vuodessa.

”Inflaatiosykli alkoi kiivaasta koronatoipumisesta, mutta jatko on puhtaasti geopoliittisin valinnoin luotua inflaatiota. Venäjän hyökkäys sekoitti hyödykemarkkinat, mikä välittää shokkia kaikkialle maailmaan. Nyt inflaationäkymät riippuvat EU:n energian tuontiin liittyvästä poliittisesta päätöksestä.”

