Yhdysvaltain maaseudulla on turha yrittää soveltaa nostokurki-indeksiä, joka kertoo yleensä alueen hyvinvoinnista. Kaupunkien ulkopuolella ei rakenneta, vaan siellä selviydytään niillä, mitä on jäljellä. Autokanta sen sijaan on käypä indikaattori sille, miten hyvin alue on selviytynyt globalisaation kourissa.

