Hallituspuolue vasemmistoliitto ei näytä taipuvan ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen. Porrastaminen on ollut esillä puoliväliriihessä työllisyyskeinona.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo vääntää Twitterissä rautalangasta, miksi porrastaminen ei ole järkevää. Saramo on kertonut kantansa aiemmin Uuden Suomen juttusarjahaastattelussa. Hän huomautti, että iso massa ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevista työllistyy nopeasti. Näin ollen kustannukset nousisivat, jos ansiosidonnaisen tasoa nostettaisiin alkupäästä ja alennettaisiin loppupäästä.

Saramo otti ääriesimerkin, jossa itäsuomalaisen paikkakunnan paperitehdas menee kiinni ja työntekijät jäävät työttömiksi. Porrastus ei hänen mukaansa auta työtöntä paperimiestä, jonka asunnon arvo romahtaa ja joka on sidottu asuntolainaansa. Nyt Saramo viittaakin suoraan Stora Enson päätökseen sulkea Veitsiluodon tehdas Kemissä.

”Työttömyysturvan porrastaminen siirtämällä rahaa lopusta alkuun tarkoittaisi tulonsiirtoa Kemin irtisanottavilta paperityöläisiltä hyvässä työmarkkina-asemassa oleville pk-seudulla. Raha kun siirtyisi järjestelmän, ei henkilön, tasolla”, Saramo tviittaa.

Jos työttömyysturvan loppupäästä siirretään rahaa alkupäähän, siirretään Saramon mukaan rahaa pieneltä joukolta isolle joukolle. Lopun iso leikkaus olisi alkupään pieni korotus: vaikeassa tilanteessa oleva menettäisi Saramon mukaan paljon, kun hyvässä tilanteessa oleva saisi vähän.

”Työttömiksi jäävien suuri enemmistö työllistyy nopeasti. Sen sijaan rakennemuutosalueiden asukkaat vaikkapa Kemissä, Jämsässä tai turvealueilla sekä ikääntyneet, sairaat, työttömyydestä kärsiville aloille koulutetut jne. eivät saa nopeasti työtä, vaikka tekisivät mitä.”

”Tämä ei ole edes työllisyyden kannalta järkevää. Vaikeasti työllistyvät eivät hyödy rankaisemisesta, eivätkä helposti työllistyviä kannusta ottamaan vielä nopeammin työtä vastaan, jos saavat isommat tuet – päinvastoin kannustaa ylimääräiseen sapattiin.”

Saramon mukaan työllisyyspolitiikan mittarina ei pidä käyttää sitä, kuinka paljon vaikeassa tilanteessa olevia sattuu, tai onko tehty "kovia päätöksiä", vaan sitä, miten toimet aidosti mahdollistavat työllistymisen. Vasemmistoliiton mielestä tarvitaan ”jatkuvaa oppimista, tukea työnhakuun ja investointeja”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on vienyt hallituksen neuvotteluihin kompromissiehdotuksen talous- ja työllisyysratkaisusta, johon erityisesti keskusta on ollut hallituspuolueen neuvotteluissa tyytymätön. Marin on tehnyt kompromissiesityksen myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta. Iltalehden mukaan Marin toivoo myös keskustan taipuvan, koska kompromissiesitys leikkaisi työttömyysturvamenoja kymmenillä miljoonilla euroilla.

Vasemmistoliitto on suhtautunut ansiosidonnaisen porrastamiseen julkisuudessa kaikkein kriittisimmin, mutta sitä on epäillyt myös sdp ja vihreätkin on ollut harkitsevalla kannalla.

Puoliväliriihestä on odotettu ratkaisua tänään torstaina, mutta näyttää siltä, että aikataulu venyy, sillä riihi keskeytyy tänään kello 13 valtioneuvoston istuntojen ja eduskuntatyön vuoksi. Neuvottelut jatkuvat Säätytalossa kello 18.

Porrastamisen kannattajat ovat pitäneet sitä työhön kannustavana. Tampereen yliopiston pitkäaikainen julkistalouden professori Matti Tuomala kuitenkin arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, ettei Suomea koskevaa tieteellistä evidenssiä kannustavuusväitteille ole. Hän nosti esiin havainnon, joka itse asiassa tukee mallia, jossa porrastus kulkee ylöspäin.

