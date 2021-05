Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Maria Häggman ihmettelee Suomen EU-politiikkaa ja Suomessa EU-asioista käytävää keskustelua.

”Suomalaisessa EU-keskustelussa korostuu usein kriittinen, jopa epäluuloinen sävy. Kokonaisuudet unohtuvat yksityiskohtien taakse. Poliittisessa keskustelussa monimutkaisia kokonaisuuksia pelkistetään ja asioiden välisiä riippuvuussuhteita sekä keskinäisiä kytköksiä häivytetään. Ajankohtainen keskustelu EU:n elpymispaketista ja Suomen kansallisesta kasvun ohjelmasta on hyvä esimerkki tästä ilmiöstä”, hän kirjoittaa blogissaan.

Häggman huomauttaa, että muualla EU:ssa, jopa niin sanottujen niukkojen maiden parissa, elpymisvälineellä on vahva kannatus.

“Euroopassa keskustellaan laajasti koronasta ja sen aiheuttamista talouden ongelmista sekä siitä, miten yhteistä elvytystä tulisi kohdentaa kansallisesti, jotta talous saadaan uudelleen kasvuun. Elvytyspaketti nähdään mahdollisuutena siirtyä vihreämpään ja digitaalisempaan tulevaisuuteen tehokkaasti ja laajasti. Suomalainen keskustelu on jämähtänyt siihen, halutaanko yhteistä velkaa ja kuinka paljon elvytysrahoja saadaan suhteessa siihen mitä maksetaan. Lisäksi kyseenalaistetaan päätösten oikeusperustaa”, hän ihmettelee.

Häggmanin mukaan suomalainen keskustelu tulee ”kummallisen jälkijunassa”; asioista keskustellaan vasta sitten, kun niistä on jo saavutettu yksimielisyys EU-tasolla.

”Suomi on ollut EU:n jäsen jo neljännesvuosisadan. Silti emme vieläkään käy keskustelua EU:n poliittisista valinnoista yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa, yhteisillä ehdoilla ja yhteisellä ajoituksella. Emme selvästikään ole sisäistäneet sitä, että EU-keskustelu on Suomen sisäpolitiikkaa ja me olemme osa suurempaa yhteisöä. EU-päätöksenteko ei pitäisi tulkita Suomen poliittisista käytännöistä ja perinteistä käsin, koska poliittinen todellisuus on jäsenten summa. EU-politiikkaa ja oikeustulkintaa ohjaa nimittäin varsin erityyppinen traditio, jonka muodostumisessa erilaisilla kriiseillä on ollut merkittävä rooli. Tämä tosiasia pitäisi Suomessakin tiedostaa, erityisesti poliittisten päättäjien taholta. Jos nykytila ei miellytä, muutos voidaan saavuttaa vain yhteistyössä muiden samanmielisten kanssa”, hän korostaa.

