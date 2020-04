Koronavirusepidemian takia etätöihin siirtyneiden työntekijöiden kannattaa merkitä tämän vuoden verotusta varten muistiin, kuinka paljon töitä on tehnyt etänä ja millaisia kuluja siitä on aiheutunut. Etätyön tekeminen oikeuttaa nimittäin tulonhankkimisvähennyksiin verotuksessa.

Etätöiden tekijät ovat oikeutettuja esimerkiksi työhuonevähennykseen. Vähennys on joko kaavamainen tai todelliset kulut huomioiva. Kaavamaisen työhuonevähennyksen voi saada, vaikka työnantaja olisi järjestänyt työpisteen tai työhuoneen työpaikalle. Todelliset kulut huomioivan vähennyksen saaminen edellyttää, että työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä.

Kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 900 euroa, jos töitä tekee kotona yli puolet vuoden työpäivistä. Jos etätöissä on alle puolet vuoden työpäivistä, vähennys on 450 euroa.

Koronaviruksen takia etätöihin siirtyneet suomalaiset voivat saada siis ainakin 450 euron vähennyksen. Tämä yksin ei kuitenkaan tuo vielä lisävähennyksiä verotukseen, sillä kaikki palkansaajat saavat verotuksessa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Vasta tämän summan ylittävät kulut on syytä ilmoittaa verotuksessa.

750 euron omavastuuosuus voi kuitenkin ylittyä, jos etätöissä kertyy muita tulonhankkimiskuluja.

Työvälinehankinnat kelpaavat verotuksessa vähennettäviksi

Etätöiden pitkittyminen voi houkutella hankkimaan kotikonttorille tietokoneen näytön tai muita työvälineitä. Tällaiset välineiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot voi vähentää tulonhankkimiskuluna, jos välineet ovat pääasiassa työkäytössä.

Jos yksittäisen työvälineen hankintahinta on enintään tuhat euroa, kulut voi vähentää kerralla hankintavuonna. Yli tuhannen euron hankinnat on vähennettävä vuosittain 25 prosentin suuruisina poistoina.

Työnantajan työkäyttöön lainaamat työvälineet eivät ole veronalaista etua. Jos työnantaja sen sijaan hankkii työvälineitä työntekijälle omaksi, työvälineiden käypä arvo lasketaan palkaksi.

Nettiyhteyskin vähennyskelpoinen

Tulonhankkimismenoksi voi merkitä myös tietoliikenneyhteyden, esimerkiksi laajakaistan, kustannukset. Verotuksessa voi vähentää kustannukset kokonaan, jos yhteys on enimmäkseen työkäytössä. Jos yhteys on vain osittain työkäytössä, kustannuksista voi vähentää puolet.

Jos työnantaja korvaa työntekijän itse hankkiman tietoliikenneyhteyden, korvaus on veronalaista tuloa sekä työkäytön että yksityiskäytön osalta. Sen voi tällöin vähentää verotuksessa.

Jos taas työnantaja hankkii yhteyden, on sekä työ- että yksityiskäyttö vapaata.

Matkakulut konttorilla käyntien mukaan

Etätyön tekeminen voi vaikuttaa myös matkakuluihin. Verotuksessa voi vähentää asunnon ja työpaikan väliset matkojen kulut niiltä päiviltä, jolloin työntekijä käy työnantajan toimipaikassa.

Myös matkakuluissa on 750 euron omavastuu. Tämän summan ylittävät kulut voi vähentää halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Vaikka viime vuoden veroilmoitukset on postitettu viime viikkoina kotiin, on hyvä muistaa, että tämän vuoden tulonhankkimisvähennykset merkitään myös tämän vuoden veroilmoitukseen, joka täydennetään ensi vuonna.

