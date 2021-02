Metsä Group on tehnyt investointipäätöksen Kemin sellutehtaasta.

Pitkään odotettu päätös varmistui: Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre investoi Kemin uuteen biotuotetehtaaseen 1,6 miljardia euroa.

Investointi on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan, Metsä Group kertoo tiedotteessaan.

Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Tehdas käyttää kuitupuuta vuosittain noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehdas. Puuraaka-aine on suunniteltu hankittavan pääosin Suomesta.

Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Uusiutuvaa sähköä se tuottaa vuodessa 2,0 TWh, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta ja yhdessä Äänekosken biotuotetehtaan sähköntuotannon kanssa noin viisi prosenttia.

Uusi tehdas korvaa Kemin nykyisen, elinkaarensa päässä olevan sellutehtaan, ja vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kemin nykyisen sellutehtaan omaisuuseriin arvioidaan tehtävän noin 42 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Lisää vientiä puolella miljardilla eurolla

Kemin biotuotetehtaan lisäksi Metsä Group rakentaa parhaillaan Raumalle uutta sahaa. Investoinneilla Metsä Group vastaa koko metsäteollisuuden arvoketjun osalta entistäkin paremmin metsänomistajien ja asiakkaiden tarpeisiin.

”Suomen metsien merkitys ekologiselta, taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta on kehitystyössämme tärkeää. Parannamme jatkuvasti talousmetsien hoidon menetelmiä biodiversiteetin turvaamiseksi ja metsien positiivisen ilmastovaikutuksen lisäämiseksi. Elinvoimainen metsätalous tuo hyvinvointia koko maahan. Valmistamme suomalaisesta puusta tuotteita ihmisten arjen elämää varten”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo tiedotteessa.

Kemin biotuotetehdas lisää Suomen vuotuista vientiä noin puolella miljardilla eurolla, ja vuotuinen positiivinen tulovaikutus Suomeen puuraaka-aineen arvon ja suomalaisen työn oston kautta on myös noin puoli miljardia euroa.

Metsä Board investoi kartongintuotantoon

Merkittävä osa biotuotetehtaan tuottamasta sellusta jalostetaan korkealaatuiseksi lainerikartongiksi tehdasalueella Metsä Boardin kartonkitehtaalla. Metsä Board on tässä yhteydessä päättänyt laineritehtaan kapasiteetin nostoinvestoinnista.

Tehtaan vuotuinen kartonkikapasiteetti tulee kehitysohjelman ansiosta kasvamaan noin 40 000 tonnilla. Ohjelma sisältää sarjan modernisointi- ja pullonkaulainvestointeja kartonkikoneeseen ja osana ohjelmaa Metsä Board ostaa vuonna 2023 kartongin valmistuksessa käytettävän, kapasiteetiltaan noin 180 000 vuositonnin, modernisoidun valkaisemattoman sellun tuotantolinjan Metsä Fibreltä.

Ohjelman investointikustannus on noin 67 miljoonaa euroa, ajoittuen vuosille 2021–2023 ja painottuen vuoteen 2023.

1500 uutta työpaikkaa

Uusi biotuotetehdas turvaa Kemin nykyisen sellutehtaan 250 työpaikkaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Kaikkiaan Metsä Groupin Kemin tehdasalueella työskentelee noin 500 henkilöä.

Kemin biotuotetehdas luo koko suoraan arvoketjuunsa Suomessa noin 1 500 uutta työpaikkaa, joista suurin osa sijoittuu puunhankintaan. Kaikkiaan Kemin biotuotetehtaan suorassa arvoketjussa Suomessa työskentelee noin 2 500 henkilöä.

Suomalaiset toimijat ovat olleet kilpailukykyisiä, ja biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan erittäin korkeaksi, noin 70 prosenttiin.

Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset ovat lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä. Rakennusvaiheen aikana eri työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000.

”Suuren projektin positiiviset vaikutukset Kemin seudulle ja koko maahan ovat merkittävät. Suomen hallitus on vuoden 2020 lisäbudjetissa varannut rahoitusta Pohjois-Suomen väyläverkon investointeihin. Julkisen sektorin sitoutuminen tehtaan toimintakykyä tukevaan infrakehitykseen on erittäin tärkeää. Olemme tyytyväisiä aktiivisesta ja avoimesta keskusteluyhteydestä ministerien, virkamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa hankesuunnittelun aikana. Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee vastuullisia investointeja kotimaahan ja uskoa tulevaisuuteen”, Hämälä sanoo.

Uutinen herätti iloa poliitikoissa

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) antaa ”kestävän tulevaisuuden onnittelut Kemille ja Suomelle”. Hän luovuttaa kunnian riemumielellä metsäteollisuuden historian suurimmasta investoinnista Kemille.

”Odotettu ilouutinen”, Harakka tviittaa, ja pääministeri Sanna Marin (sd) on tviitannut Harakan kommentin edelleen.

”Odotettu investointipäätös”, Marin tviittaa itse ja puhuu historiallisen suuresta investoinnista.

Marin iloitsi uutisesta myös eduskunnan kyselytunnilla eduskunnassa ja totesi, että historiallinen ratkaisu on ”erittäin tervetullut”.

”Juuri tänään olemme saaneet lukea erittäin tärkeästä ja merkittävästä investointipäätöksestä”, Marin sanoi eduskunnassa ja toivoi teollisia työpaikkoja Suomeen ja metsäalan säilymistä isona.

”Tämän varaan me rakennamme ja näitä investointipäätöksiä toivottavasti saamme tulevaisuudessa lisää.”

Työministeri Tuula Haatainen (sd) Metsä Groupin 1,6 miljardin investointipäätöstä uuteen biotuotetehtaaseen vuoden parhaana uutisena.

”Investointi luo uskoa Suomen kasvuun ja menestykseen. Lisää näitä!” Haatainen tviittaa.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko toteaa, että Suomi tarvitsee kasvua ja investointeja.

”Päivän uutinen kertoo, että elämme metsästä vastakin. Miljardi-investointi Kemin biotuotetehtaseen tuo työpaikkoja, vientituloja ja uusia ratkaisuja fossiilitaloudesta irtautumiseen. Hyvä Suomi!” Saarikko tviittaa

Lappilaiset kansanedustajat kiittävät investointia

Lappilainen kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk) juhlii niin ikään uutista.

”Metsä Groupin uusi tehdas Kemiin on parasta pitkään aikaan. Tätä on odotettu Meri-Lapissa! Tämä metsäteollisuushistorian suurin investointi 1,6 mrd€ nostaa koko Suomea jaloilleen. Mistä kaikki osaavat työntekijät saadaan, on nyt alueen positiivisin ongelma!”

Myös rovaniemeläinen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) on tyytyväinen Metsä Groupin päätöksestä rakentaa uusi biotuotetehdas Kemiin.

”Tämä on hieno uutinen näin korona-ajan alhossa. Haluan osaltani kiittää Metsä Groupia investointipäätöksestä, josta hyötyy Lappi ja koko Suomi”, Ojala-Niemelä iloitsee tiedotteessa.

”Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee vastuullisia investointeja kotimaahan ja uskoa tulevaisuuteen. Marinin hallitus on myös tukenut hankkeen liikkeelle lähtöä vahvoilla panostuksilla hankkeen edellyttämään infraan.”

Tehdas nielee ”valtavat määrät puuta”

Uutinen herätti iloa myös oppositiossa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi kiittää jätti-investointia.

”Paras uutinen pitkään aikaan. Metsä Group rakentaa biotuotetehtaan Kemiin! Jätti-investointi luo työpaikkoja ja kestävää kasvua laajalle alueelle pohjoisempaan Suomeen”, Orpo tviittaa.

Vihreiden konkarikansanedustaja Satu Hassi puolestaan huomauttaa, ettei alan kehitys voi perustua vain määrän kasvuun.

”Puheella biotuotetehtaista/-jalostamoista metsäteollisuus on vuosien ajan luonut odotusta korkeamman lisäarvon tuotteista perinteisen sellun & paperin lisäksi. Odotan kuin kuuta nousevaa, että metsäteollisuus alkaa vastata lupaukseensa”, Hassi tviittaa.

Ryhmäpäällikkö, dosentti Sampo Soimakallio huomauttaa, että uusi tehdas lisää puunkäyttöä ja pienentää hiilinielua.

”Kemin uusi biotuotetehdas lisää puunkäyttöä 4,5 Mm3, mikä pienentää nielua luokkaa 7 MtCO2. Siksi vaikea ymmärtää, miten ympäristövaikutukset voisivat jäädä nykyisen tehtaan tasolle tai jopa sen alle”, Soimakallio tviittaa.

Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen pohtii, mitä uusi tehdas tarkoittaa Suomen ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteille, joiden saavuttamiseksi on ollut vaikea löytää uusia keinoja.

”Tämä pohjoisen pallonpuoliskon suurin sellutehdas tulee nielemään valtavat määrät puuta”, Kosonen tviittaa.