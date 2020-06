Opetusalan ammattijärjestö OAJ kannattaa Marinin hallituksen ajamaa oppivelvollisuuden pidentämistä, mutta sen vastaus Li Anderssonin (vas) johtaman opetusministeriön lakiluonnokseen asiasta on äärimmäisen kriittinen.

”Viimeistään nyt on lain valmistelussa herättävä siihen todellisuuteen, että ne nuoret, joilta tähän asti on jäänyt toisen asteen tutkinto puuttumaan, tarvitsevat runsaasti enemmän tukea ja opetusta sekä perusopetuksessa että ammatillisessa koulutuksessa. Maksuttomilla matkoilla ja materiaaleilla he eivät tee mitään ilman opetusta ja tukea. Kokonaisuuteen tarvitaan vielä merkittäviä periaatteellisia muutoksia ennen kuin OAJ voi siihen sitoutua ja tukea lakiesityksen hyväksymistä”, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

OAJ vaatii, että rahoitus on suunnattava perusopetuksen vahvistamiseen.

”Toisen asteen maksuttomuutta on rajattava. Rahoitus pitää suunnata oppimateriaalien ja matkojen sijaan opetukseen”, järjestö linjaa.

”Nykyistä selvemmin pitää määritellä, mitä osaamista peruskoulusta pitää saavuttaa. Kun arvosanoille määritellään yhteiset kriteerit peruskoulun toiselle, neljännelle ja kuudennelle luokalle, voidaan tuen tarpeet huomata konkreettisesti paljon nykyistä aiemmin”, Luukkainen sanoo.

Oppivelvollisuutta laajennettaessa pitää oppilaan oikeus tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen ulottaa myös toiselle asteelle ja tutkintoon valmentavaan koulutukseen, OAJ vaatii.

OAJ haluaa myös aikalisän ja esittää, että muutos tulisi voimaan vuoden 2022 alusta.