”Enpä olisi vielä vähän aikaa sitten voinut kuvitellakaan näkeväni tällaista uutista”.

Näin kirjoitti Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johdosta virkavapaalla oleva johtaja Markku Jokisipilä Facebookissa jakaessaan Helsingin Sanomien eilistä uutista, jossa kerrottiin, että kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd) on valmis äänestämään Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

Ei varmasti olisi moni muukaan voinut kuvitella.

Tuomioja on ollut Suomen vaikutusvaltaisimmista poliitikoista viimeinen todellinen linnake, johon Nato-jäsenyyden syvä epäily, myös vastustus, on henkilöitynyt. Hän on entinen ulkoministeri ja nykyinen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, sanalla sanoen sosialidemokraatti, jota omat ja vähän muutkin kuuntelevat.

Sotilaiden puolella vastaava tilanne oli se, kun Puolustusvoimain entinen komentaja Gustav Hägglund tuli maaliskuun 17. päivänä Hufvudstadsbladetissa ulos Suomen Nato-jäsenyyttä kannattavalla näkemyksellään. Kenraali oli ollut asian suhteen skeptinen.

Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainassa on kääntänyt heidän lisäkseen jopa miljoonissa laskettavien suomalaisten päät jäsenyyden puolelle.

Poliitikkojen puolella tukevin vastustus elää yhä vasemmistoliitossa, jolla on 16 kansanedustajaa. Siellä asia henkilöityy tällä hetkellä eduskuntaryhmän puheenjohtajaan ja ulkoasiainvaliokunnan jäseneen Jussi Saramoon.

Jos asiasta tulee eduskunnan suuren salin äänestys, on hyvin mielenkiintoista nähdä, miten Saramon lisäksi äänestävät vasemmistoliiton puheenjohtaja ja opetusministeri Li Andersson sekä saman puolueen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen siinä tilanteessa, että heidän edustamansa hallitus on suosittanut jäsenyyden hakemista.

Saramo lasketaan tällä hetkellä Nato-jäsenyyden vastustajien puolelle, kun Andersson ja Sarkkinen ovat kannan suhteen osastossa ”ei tiedossa”.

Eduskuntavaalitkin ovat tulossa. Mikä näkemys maksimoi vasemmiston potentiaalisten äänestäjien äänet?

Vaikka moni Nato-jäsenyyttä ajava poliitikko toivoo ja ehkä merkittävä osa kansastakin, ettei eduskunnan äänestystä nyt toukokuun hakuvaiheessa tule, se voi kuitenkin olla edessä, jos kaksikin kansanedustajaa sitä haluaa.

Eikä eduskunnan suuressa Nato-äänestyksessä olisi kokonaisuuden kannalta mitään pahaa. Kansanvallan kannalta se olisi itse asiassa hyväksi.

Vastustajat saisivat kasaan ehkä pari-kolmekymmentä ääntä – jos sitäkään – ja enemmän kuin 150 kansanedustajan ääntä menisi kyllä-puolelle.

Tuloksesta olisi sitten mustaa valkoisella, kun myöhemmin katsotaan, minkälaisella kansaa edustavan eduskunnan mandaatilla Nato-neuvotteluihin mentiin.

Se olisi sitten pulinat pois, vaikka totta kai Nato-aikaikkunan olemassaolosta voidaan väitellä ja valtiojohtoa kiireestä syytellä maailman tappiin asti.