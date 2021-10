Miten ja millä resursseilla valtio voi purkaa koronakriisin jättämää sosiaalista velkaa? Kalevi Sorsa -säätiön tuoreen raportin mukaan kysymys määrittää pandemian jälkihoitoa tulevina vuosina.

THL:lla ja Helsingin yliopistolla työskentelevä sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo erittelee raportissa pandemian vaikutuksia yhteiskunnan eri tasoilla. Pitkään jatkuneella kriisillä on paljon laaja-alaisempia vaikutuksia suomalaisten hyvinvointiin kuin nyt kärsityt taloudelliset menetykset, Hiilamo korostaa.

Hiilamon mukaan koronakriisin hyvinvointivaikutukset ovat niin suuria, että suomalaisten ajanlaskun voidaan katsoa jakautuvan aikaan ennen ja jälkeen pandemian.

Hyvinvointivelka

Koronakriisin sosiaalinen velka viittaa hyvinvoinnin vajeisiin, joita pandemia-aika on luonut suomalaisten elämään.

Sosiaalisen velan ilmenemismuotoja ovat muun muassa työllisyyden ja toimeentulon heikentyminen, työhyvinvointiin, harrastuksiin ja koulutukseen liittyvät ongelmat, ihmissuhteiden ja osallistumisen puutteet sekä poikkeusolojen aiheuttamat vaikutukset psyykkiseen terveyteen.

Raportin määrittelyn mukaan hyvinvointi voidaan jakaa neljään ulottuvuuteen: having (omistaminen), doing (tekeminen), loving (rakastaminen) ja being (oleminen). Koronapandemia on vaikuttanut suomalaisten hyvinvointiin jokaisessa neljässä kategoriassa, osin myönteisestikin.