Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mukaan tapahtuma-alalle ehdotettuun koronapassiin liittyy erityisesti kaksi kysymystä: ensinnäkin se, missä määrin koronarokotteen saanut henkilö voi yhä tartuttaa muita, ja toiseksi koronapassin juridinen puoli.

Ensimmäinen kysymys on lääketieteellinen, eikä siihen ole vielä vastausta, Henriksson totesi saapuessaan Säätytalolle hallituksen neuvotteluihin. Koronapassin juridinen puoli on oikeusministerin mukaan riippuvainen lääketieteellisestä kysymyksestä.

”Sen takia tässä vaiheessa on vaikea sanoa sen enempää tästä, kuin että odotamme sitä päivää, että voisimme saada tämä lääketieteellinen arvio tästä”, Henriksson totesi Säätytalolla tänään.

Exit-suunnitelma päivittynee tapahtumien osalta

Pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi, että hallituksen exit-suunnitelmaan tulee muutoksia ainakin kulttuurialan ja tapahtumien osalta, mutta ei halunnut yksilöidä muutoksia tarkemmin. Koronapassista Marin totesi, että koronapassista käydään keskustelua tänään, mutta kysymykseen liittyy paljon käytännöllisiä haasteita ja siitä kuullaan tänään arvioita.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) totesi, että hallitus käy koronapassista keskustelua ja siitä on pyydetty lausuntoja.

”On se myös meidän työkalupakissa vaihtoehtona”, Blomqvist totesi Säätytalolla.

Blomqvistin mukaan koronapassin käyttö esimerkiksi suurten tapahtumien avaamisessa ei ole poissuljettua, mutta siitä ei ole myöskään päätöstä. Hän arvelee, että siinä on ”monta ulottuvuutta”, jotka täytyy huomioida.

EU-passi ja kotimainen passi

Hallitus on ajanut EU:n yhteistä koronapassia matkailun avaamiseen, mutta pääministeri Marin on suhtautunut varauksellisesti koronapassin kotimaiseen käyttöön esimerkiksi tapahtuma-alan avaamisessa, koska siihen liittyy haasteita muun muassa yhdenvertaisuuden kannalta. Kotimaista koronapassia on pitänyt esillä viime aikoina erityisesti oppositiopuolue kokoomus, joka ajaa Suomen avaamiseksi koronatodistusta, jotta esimerkiksi tapahtumiin ja teattereihin pääsisi tällaista koronapassia näyttämällä.

Koronapassista paljon julkisuudessa puhunut Ben Zyskowicz (kok) hämmästeli aiemmin pääministeri Marinin sekä perhe- ja peruspalveuministeri Krista Kiurun (sd) varauksellista suhtautumista kotimaan koronapassiin.

”Sanon suoraan, että tässä asiassa, tämän koronatodistuksen torjumisessa, olen suorastaan järkyttynyt. Enkä nyt liioittele”, Zyskowicz sanoi viime viikolla.