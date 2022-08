Oppositiopuolue kokoomus on yhä suosituin puolue Ylen puoluekannatusmittauksessa. Sen kannatus on laskenut 0,3 prosenttiyksikköä 23,4 prosenttiin.

Pääministeripuolue SDP puolestaan on noussut puoli prosenttiyksikköä yli 20 prosentin. Sitä äänestäisi nyt 20,3 prosenttia vastanneista.

”Kokoomus on ollut kevätkaudella parhaimmillaan 26 prosentissa, ja nyt kannatus on 23 prosenttia. Näin pitkä ja selkeä johto muihin puolueisiin on aika poikkeuksellista”, arvioi tutkimuspäällikkö Tuomo Turja Taloustutkimuksesta Ylelle.

Vuotoa kokoomukseen ja perussuomalaisiin

Kyselyn suurimmat muutokset koskevat perussuomalaisia ja keskustaa: perussuomalaisten kannatus on kasvanut 0,8 prosenttiyksikköä 16,1 prosenttiin ja keskustan kannatus laskenut saman verran 11 prosenttiin. Turjan mukaan keskustan kannatus vuotaa kokoomukseen ja perussuomalaisiin.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, vihreitä äänestäisi 9,3 prosenttia vastanneista, vasemmistoliittoa 8,1 ja RKP:tä 4,4 prosenttia. Kristillisdemokraattien kannatus on 3 prosenttia ja Liike Nytin 2,2 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli 2831 ihmistä 06.07.2022–02.08.2022. Kyselyn virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Puoluekantansa kertoi 1996 haastateltavaa.

LUE SEURAAVAKSI: