Selvän gallupjohtonsa eduskuntavaalien alla menettänyt, mutta niukasti yhä kannatusmittausten ykkösenä oleva kokoomus hyökkää nyt perussuomalaisten talouslinjaa vastaan puheenjohtaja Petteri Orpon ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen suilla.

Kokoomus on koko ajan kritisoinut rajusti SDP:n talouslinjaa, joka Orpon mielestä on ”bluffia”. Mutta nyt Mykkänen ampuu kovilla perussuomalaisia kohtaan Puheenvuoro-blogissaan.

”Perussuomalaiset eivät ole vaivautuneet ehdottamaan edes demareiden verran keinoja velkaantumisen jarruttamiseen”, Mykkänen kirjoittaa.

”Joitakin säästökohteita on nimetty vaihtoehtobudjetissa, johon Purrakin usein viittaa. Sen mukaan humanitaarisen maahanmuuton, kehitysyhteistyön, yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauden ja Ylen leikkauksista on saatavissa 1,1 miljardin euron säästöt. Mutta hetkinen. Perussuomalaiset ovat luvanneet suomalaisille, että talous tasapainotetaan kahdessa vaalikaudessa. Noin 10 miljardin tavoite jää kovin kaukaiseksi näillä keinoilla”, hän jatkaa.

”Selitys mysteeriin löytyy talouspoliittisesta ohjelmasta. Jokaiselta hallinnonalalta höylättäisiin 2-4 prosenttia kahden vaalikauden ajan”, Mykkänen kirjoittaa.

Hän tuo esiin ristiriidan, joka ilmeni perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranteen ja puheenjohtajan Riikka Purran kommenteista. Riikka Purran mukaan säästöohjelma kohdistuisi vain hallinnon menoihin, Lulu Ranteen mukaan taas kaikkiin julkisiin menoihin. Ero on hyvin suuri, raportoi Helsingin Sanomat hiljattain.

”Lähes 10 miljardin euron säästöjä tavoitteleva ei pääse karkuun sitä kovaa tosiasiaa, että vähän parantelemalla sieltä täältä ei säästöjä saada kasaan. Jos perussuomalaiset eivät itsekään tiedä tarkoittaako heidän uunituoreen talousohjelmansa keskeinen säästöesitys miljardeja vai miljoonia, miten uskottavaa olisi talouden ryhtiliikkeen tekeminen heidän johdollaan?” Mykkänen kirjoittaa.

Orpo taas sanoo Ilta-Sanomien vaalitentissä, että ”perussuomalaisten osalta on todella suuria kysymyksiä”.

”Se, että mitä he tästä EU-erosta oikeasti ajattelevat. Tiedämme, että heidän ohjelmassaan lukee se, Riikka Purra ei siitä ole irtisanoutunut. --- Tämä on aivan valtavan kokoinen kysymys nimenomaan henkilölle, joka pyrkii pääministeriksi. Tähän on ennen vaaleja saatava vastaus”, Orpo sanoi.

”Toinen kysymys on se, että me emme edelleenkään tiedä perussuomalaisten talousohjelmasta. Eivät he ole esittäneet, mistä leikkauksia tehdään. Ne ovat aivan epämääräisiä, kun kysytään Lulu Ranteelta, joka on niitä valmistellut, tai Riikka Purralta”, Orpo jatkoi.

Mediassa on viime päivinä arvioitu, että perussuomalaiset voi nousta suurimmaksi puolueeksi sunnuntain vaaleissa. Galluptilanne on niin tiukka, että ykkönen voi yhtä hyvin olla kokoomus, SDP tai perussuomalaiset.

Tosin galluptuntija Juho Rahkosen viimeisin ennustus on, että kokoomus voittaa.

