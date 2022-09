Strateginen sumutusyritys, jolla Venäjä pyrkii juoksuttamaan länsimaita.

Näin kuvasi Tampereen yliopiston Jean Monnet -professori, energiapolitiikan asiantuntija Pami Aalto Ylen A-talkissa Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksiä.

Aalto kuvasi karulla tavalla sitä, miten Venäjä voi yrittää harhauttaa länsimaat hyppäämään pillinsä mukaan, kun se samalla suunnittelee seuraavaa hybridioperaatiota, joka todennäköisesti on aivan erilainen.

Länsimaiden ja Suomen viranomaiset eivät kerta kaikkiaan riitä suojaamaan yhtä aikaa kaikkia niitä kohteita, joihin Venäjä voisi iskeä, Aalto sanoi suoraan.

”On mahdollista ajatella vähän pidemmälle ja miettiä, että tämä on kenties strateginen sumutusyritys. Jos ryhdymme täydellä teholla, kaikki viranomaiset – joita on rajattu määrä – suojelemaan kaasuputkia ja muuta merenpohjassa olevaa infrastruktuuria, niin meiltä loppuu viranomaiset kesken aika nopeasti. Saattaa olla, että Venäjän puolelta ajatellaan, että kokeiltiin tuota, laitetaan ne juoksemaan tuota rataa, ja täällä on muutamia muita träkkejä. Niitä mahdollisia vaikuttamisen paikkoja, joihin Venäjä pystyy – ei niitä kaikkia voida suojata yhtä aikaa. Se on mahdotonta jäniksen perässä juoksemista. Nyt täytyisi pitää pää kylmänä ja katse selkeänä siltä osin, että mihin paukut laitetaan”, Aalto sanoi.

Samanlaisen arvion antoi myös kansainvälisten suhteiden johtaja Rasmus Hindrén Hybridiosaamiskeskuksesta. Hän sanoi Ykkösaamussa, että Venäjä tuskin iskisi toista kertaa samanlaiseen kohteeseen.

Karulta voi kuulostaa myös asiantuntijoiden arvio, että täysin tällaisia operaatioita ei pystyttäne ennalta estämään länsimaissakaan.

STT:n haastattelussa Hindrén on sanonut, että yksi vaihtoehto on myös eripuran kylväminen Euroopan maiden kesken. Sitähän Venäjä on yrittänyt jo pitkään ja yrittää edelleen.

Tällä viikolla tapahtuneista, tahallisiksi todetuista Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksistä asiantuntijat epäilevät yleisesti Venäjää.

Kaasuputkisabotaasi on oppikirjaesimerkki hybridioperaatiosta. Tekijää ei pystyttäne aukottomasti todistamaan. Teon tarkoitus on herättää pelkoa. Samaan aikaan tällainen talousvesillä tehty sabotaasi ei kuitenkaan ylitä varsinaisten vastatoimien kynnystä.

Saatamme elää nyt uudenlaisessa todellisuudessa, sillä vastaavia tekoja voi tulla lisää. Tähän viittasi myös keskiviikkona tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd).

Olennaista on tajuta, että hyvin mahdollisesti seuraava teko ei enää kohdistu samaan paikkaan.

Jos näin on, nyt kysytään suomalaisiltakin sitä kuuluisaa resilienssiä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kannattaa miettiä entistäkin tarkemmin, millaista aineistoa itse kukin levittää sosiaalisessa mediassa.

Ennen kuin jaat esimerkiksi muka-tuoretta videokuvaa Suomen ja Venäjän rajalta tai Joe Bidenin kaasuputkilausuntoa viime talvelta epäillen samalla Yhdysvaltoja räjähdyksistä – mieti hetki. Kuuntele ennemmin viranomaisia ja tutkijoita.

Konkreettinen varautuminen myös kannattaa aina. Hoida 72 tunnin kotivara kuntoon. Hanki paristoilla tai ladattavalla akulla toimiva radio. Myös juomavettä voi varata. Toimet ovat samat kuin varautuessa pitkään sähkökatkoon.

Yrityksissä tietoturva-asiat ja varautuminen kyberiskuihin kannattaa hoitaa kuntoon.

Tämä ei ole pelottelua, vaan normaalia varautumista. Samat asiat olivat esillä, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa. Myös Suomen Nato-prosessin odotettiin poikivan reaktioita Venäjältä, mutta toistaiseksi niitä ei ole tullut.

On hyvä myös muistaa, että Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa. Hiljattain itse asiassa kerrottiin, että Venäjä on siirtänyt jopa 80 prosenttia Suomen ja Baltian maiden rajojen lähellä olevista sotilaistaan Ukrainaan.

Suomen valtionjohdolta tuli kaikille suomalaisille hyvä yleisohje. Pelolle ei pidä antaa sijaa, sanoi pääministeri Marin keskiviikkona. Ukrainan tilannetta ei pidä unohtaa hetkeksikään, sanoi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.