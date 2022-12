Hallituspuolue keskustan kannatus on laskenut Ylen puoluekannatusmittauksessa ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa alle 10 prosentin. Keskustan kannatus on heikentynyt peräti 1,9 prosenttiyksikköä yhdeksään prosenttiin.

Kyseessä on mittauksen suurin muutos, ja puolue on tippunut alle vihreiden järjestyksessä viidenneksi.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi Ylelle, ettei keskustan näyttäytyminen viimeaikaisten hallituskiistojen keskiössä ole ainakaan nostanut keskustan kannatusta, pikemminkin päinvastoin.

Kyselyn toiseksi suurin muutos on kristillisdemokraattien prosenttiyksikön nousu. Seuraavaksi eniten on kohentunut pääministeripuolue SDP:n ja oppositiopuolue perussuomalaisten kannatus, molempien 0,7 prosenttiyksiköllä.

Kokoomus on kyselyn kärjessä 24 prosentin kannatuksella, toisena on SDP 18,9 prosentin kannatuksella ja kolmantena perussuomalaiset 17,4 prosentin kannatuksella. Keskustan ohittanut vihreät on nyt neljäntenä 9,7 prosentin kannatuksella, joka on 0,4 prosenttiyksikköä pienempi luku kuin viimeksi. Vasemmistoliitto puolestaan on kohentanut kannatustaan saman verran 8,9 prosenttiin.

Seuraavana tulevat RKP 4,6 prosentin kannatuksella ja kristillisdemokraatit 4 prosentin kannatuksella. Muut puolueet keräävät 1,9 prosentin kannatuksen ja Liike nyt 1,6 prosentin kannatuksen.

Taloustutkimus kysyi 7.11.–5.12. 2709 ihmiseltä, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Kyselyn virhemarginaali on korkeimmillaan 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Puoluekantansa kertoi 1922 haastateltavaa.

Marraskuussa Helsingin Sanomat mittasi keskustalle jo toista kertaa peräkkäin heikomman tuloksen kuin koskaan HS:n mittaushistoriassa, eli 10,1 prosenttia.

LUE SEURAAVAKSI: