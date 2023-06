Äänestäjän puoluevalinta on edelleen vahvasti kytköksissä sukupuoleen, ikään ja koulutukseen, selviää Åbo Akademin eduskuntavaalitutkimuksesta.

Tutkijajoukko analysoi kevään 2023 eduskuntavaaleja 150-sivuisessa raportissa.

Miehistä noin puolet äänesti perussuomalaisia tai kokoomusta. Molemmat puolueet saivat noin neljänneksen tuen miesten keskuudessa. Naisten ykköspuolue puolestaan oli SDP, jota äänesti noin neljännes naisista.

Naiset ovat keskimäärin liberaalimpia kuin miehet, raportti kertoo.

Perussuomalaiset oli suosituin puolue kaikissa ikäryhmissä yli 65-vuotiaita lukuun ottamatta. Eläkeläisten ykköspuolueet olivat kokoomus ja SDP.

Perussuomalaiset on raportin mukaan leimallisesti miesten puolue: 18–64-vuotiaista miehistä 33 prosenttia äänesti perussuomalaisia ja puolueen saamasta kokonaisäänimäärästä lähes kolme neljäsosaa tuli miesäänestäjiltä.

Raportin mukaan ex-pääministeri Sanna Marin (sd) on ylivoimaisesti suosituin puoluejohtaja suomalaisten keskuudessa. Myös RKP:n Anna-Maja Henriksson, vasemmistoliiton Li Andersson ja KD:n Sari Essayah saavat hyvät arvosanat.

Huonoimmat arvosanat äänestäjät antavat vihreiden Maria Ohisalolle, keskustan Annika Saarikolle ja liike nytin Hjallis Harkimolle.

Tyytyväisyys Marinin hallitukseen on suomalaisten keskuudessa suurta, vain perussuomalaisten äänestäjistä yli puolet on tyytymättömiä edelliseen hallitukseen. Yksittäisistä asiakysymyksistä tuki on suurinta Suomen Nato-jäsenyydelle. Sitä vastoin tyytymättömyys hyvinvointialueihin perustuvaan sote-uudistukseen on suurta.

Suomen EU-jäsenyyttä pitävät myönteisimpänä vihreiden, kokoomuksen ja SDP:n äänestäjät, kun taas perussuomalaisten äänestäjät ovat siihen tyytymättömimpiä.

Tutkimus nostaa esiin myös niin sanotun taktisen äänestämisen, josta puhuttiin paljon eduskuntavaalien alla. SDP-johtaja Sanna Marin kehotti ihmisiä keskittämään ääniä SDP:lle porvarihallitusta vastaan.

”Näemme, että hänen taktiikkansa (melkein) onnistui”, raportissa todetaan.

Tutkimuksen mukaan lähes kolmannes vihreitä ja vasemmistoliittoa vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänestäneistä antoi nyt tukensa SDP:lle. Tämä vahvisti SDP:n kannatusta, mutta tuotti raskaita tappioita vihreille ja vasemmistoliitolle.

”Lisäksi SDP sijoittui kolmanneksi, mikä tarkoitti, että puolue hävisi pääministerin aseman”, raportissa todetaan.

Marinin kehotus näkyy raportin mukaan todennäköisesti kaikkein koulutetuimmassa äänestäjäryhmässä, jossa SDP vahvisti eniten suosiotaan. Tässä ryhmässä SDP:n tuki kaksinkertaistui kymmenestä kahteenkymmeneen prosenttiin samalla, kun vihreiden suosio putosi 15:stä 10 prosenttiin.

Eduskuntavaalien alla ja heti sen jälkeen tehty tutkimus julkaistiin keskiviikkona. Se pohjautuu netissä kerättävän Suomen Akatemian rahoittaman Kansalaismielipide-tutkimuksen vastauksiin. Vastaajia oli enimmillään 3885.

LUE MYÖS: