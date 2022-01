MTV:n aluevaalitentissä eduskuntapuolueiden puheenjohtajat keskustelivat kiivaasti hoitajamitoituksesta ja hoitajien palkoista tiistai-iltana.

Kaikki puoluejohtajat olivat sitä mieltä, että hoitajien palkkoja pitäisi nostaa.

Aiemmin hallituspuolueista kaikki paitsi keskusta ovat vaatineet julkisuudessa palkankorotuksia hoitajille. MTV:n tentissä keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kommentoi kokevansa kyllä, että hoitajat ansaitsevat lisää palkkaa. Hän kuitenkin muistutti myös muista julkisen sektorin aloista, joiden työntekijöitä ei pidä asiassa unohtaa. Työmarkkinaosapuoleksi Saarikko ei edelleenkään halunnut ryhtyä eikä poliitikkojen tule linjata, kuinka paljon palkkoja pitäisi nostaa ja millä ehdoilla.

Hoitajien palkkakysymys on noussut vaaliteemaksi, vaikka työehdoista päätetäänkin työmarkkinapöydissä. Toisaalta sote-uudistuksen myötä hoitoalan palkat on tarkoitus harmonisoida, mikä tarkoittaa, että laajasti katsoen ne nousevat joka tapauksessa.

Arviot palkkaharmonisoinnin laskusta vaihtelevat valtiovarainministeriön arvioimasta joistain sadoista miljoonista euroista jopa miljardiin euroon. Harmonisoinnissa on kyse siitä, että hoitoalan palkkojen on oltava yhtenäiset hyvinvointialueilla, ja harmonisointi on tehtävä korkeamman palkkatason mukaan.

Tentissä pohdittiin, miten palkkaharmonisointi rahoitetaan ja voiko se tarkoittaa sitä, että jostain muusta leikataan.

”Yleisesti tähän sote-alan rahoitukseen. Minä sanon ihan suoraan: Kyllä, me tulemme käyttämään tulevaisuudessa enemmän rahaa sote-palveluihin. Kyllä sdp haluaa, että me käytämme enemmän rahaa sote-palveluihin. Tunnustan tämän aivan suoraan”, korosti sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin MTV:n tentissä.

”Tulevissa neuvotteluissa varmasti tätä palkkojen korotustasoa tullaan katsomaan. Työehdoista ja palkoista päättävät työmarkkinajärjestöt, ei hallitus”, Marin jatkoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson katsoo hoitajapulan johtuvan siitä, että julkisella sektorilla on toimittu liian vähillä resursseilla.

Puheenjohtajilta tentattiin, toteutuuko hoitajamitoitus, kun Suomessa hoitojonot ovat kasvaneet ja samalla hyvinvointialueet pitäisi käynnistää.

”Hallitus on kolme vuotta istunut, ja sekä vanhuspalveluiden tila että hoitajien saatavuus on heikentynyt koko tämän ajan”, syytti oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

”Olisiko peiliin katsomisen paikka tässä suhteessa?” kysyi Andersson Orpolta.

”Tässä asiassa ei lain kirjain auta”, Orpo jatkoi.

”Nyt pitäisi perustaa kriisiryhmä, joka tekee kaiken mahdollisen, jotta saamme hoitajakysymyksen ratkeamaan. Tarvitsemme lukemattomia eri toimenpiteitä”, Orpo esitti.

