Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen kertoi sekä MTV:n Huomenta Suomessa että Ylen aamu-tv:ssä, miten ilmastonmuutos näkyy suomalaisten arjessa jo nyt – yllättävilläkin tavoilla – huolimatta siitä, että Suomessa maanpinta yhä kohoaa eikä merenpinnan nousu ole siksi meillä akuutti ongelma.

”Semmoinen, mitä ihmiset eivät huomaa: tämä hiipii tämä ilmastonmuutos meillekin. Me ollaan aika suojaisessa paikassa Fennoskandiassa. Mutta ajatelkaa punkkeja, ajatelkaa ongelmia, joita meillä välillä on ollut juomaveden tuottamisessa, meidän vesistöt muuttuvat ruskeiksi. Päivittäin se hiipii, hiipii, hiipii”, Ollikainen sanoi Huomenta Suomessa.

Ollikaisen mukaan ihmiset eivät aina tajua, että tietty asia liittyy juuri ilmastonmuutokseen.

”Kaikki valittavat aina sähkön hinnasta. Sähkön hintaa kuluttajalle nostaa siirtohinta. No miksi siirtohinta kasvaa? - Muun muassa sen takia, että sään ääri-ilmiöt edellyttävät sitä, että kaapelit vedetään maahan. Me maksamme päivittäin hintaa huomaamatta ollenkaan, että kysehän on ilmastonmuutoksesta.”

Aamu-tv:ssä Ollikaisen viesti oli samanlainen:

”Ihmiset eivät huomaa, että punkkiongelman lisääntyminen, hirvikärpästen lisääntyminen, se, että joudutaan maksamaan korkeampia siirtohintoja, jotka johtuvat sään ääri-ilmiöistä – ihmiset eivät tajua, että tämä yhteys on jokapäiväinen ja itse asiassa se, että emme torju ilmastonmuutosta, se tällä hetkellä maksaa meille. Se maksaa yhä enemmän ja enemmän”, Ollikainen sanoi.

Sähkön siirtohinnoista on jo useamman vuoden ajan keskusteltu vilkkaasti julkisuudessa.

”Silloin kun maatamme ovat runnelleet erilaiset myrskyt eri puolilla ja sähkökatkot ovat olleet pitkiä, meillä on ollut suuri huoli toimitusvarmuudesta. Ja näitten huolien takia sähkönjakeluyhtiöille on säädetty melko suuria velvoitteita tehdä investointeja, joilla tuo toimitusvarmuus paranee. Olemme myös kuitenkin halunneet pitää sen siirtohinnoittelun järkevissä mitoissa ja asettaneet, esimerkiksi viime vuonna, korotuskaton siirtohinnoille. Tässä tasapainoillaan koko ajan toimitusvarmuuden ja sen seurauksena syntyvien kustannusten välillä”, sanoi silloinen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) eduskunnassa viime vuonna.

”Sähkönsiirtoyhtiöitten investoinnit sähköverkkoon runsaan kymmenen vuoden aikana ovat liki 10 miljardia euroa, jotta sähkö meille häiriöttä tulee, ja tästä toimitusvarmuutta parantavia investointeja on noin kolmannes. Totta kai kun investointeja tehdään, niille odotetaan myös tuottoa, ja valitettavasti me kuluttajat joudumme sähkön siirtohinnasta jatkossakin maksamaan”, Tiilikainen myös sanoi.

Sähkön siirtohintoja koskevassa keskustelussa erityistä kritiikkiä on herättänyt niin sanottu Caruna-kauppa.

Nykyinen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi keväällä Uuden Suomen haastattelussa Caruna-kauppaa. Haavisto oli kaupan aikaan omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä.