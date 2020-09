Kokenut diplomaatti, historioitsija Jukka Seppinen varoittaa itäisen Välimeren tilanteesta. Seppisen mukaan Turkin ja Kreikan, kahden Nato-maan, keskinäinen nokittelu on ollut huolestuttavasti ja vahvasti esillä.

“Turkki etsii itäiseltä Välimereltä luonnonvaroja, mutta taustalla on epäilemättä myös valtapoliittisia tavoitteita, onhan Turkki ollut kiinnostunut myös Libyasta. Turkki ja Kreikka ovat törmäyskurssilla. Samalla on mainittava, että pakolaiskysymys on edelleen alueella akuutti. Siinä Turkin puskurirooli on Euroopalle tärkeä”, hän analysoi Puheenvuoron blogissaan.

Turkin öljyn ja kaasun etsinnät ovat tulehduttaneet sen välit Kreikkaan siihen pisteeseen, että Kreikka kertoi lauantaina vahvistavansa asevoimiaan ostamalla ranskalaisia Rafale-hävittäjiä, fregatteja ja sotilashelikoptereita.

”On tullut aika vahvistaa asevoimiamme. Turkki uhkaa Euroopan itärajaa ja vaarantaa turvallisuuden kolmen mantereen herkässä risteyskohdassa ja uusilla toimilla rakennamme suojaavan kilven”, Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis sanoi BBC:n ja Ekathimerini-uutissivuston mukaan.

Tämän jälkeen uutistoimisto Reuters kertoi sunnuntaina, että Välimerellä kaasua ja öljyä noin kuukauden päivät etsinyt turkkilaisalus palasi lähellä Antalyaa sijaitsevaan satamaan.

Turkin energiaministeri Fatih Donmez ilmoitti kuitenkin saman tien, että maa lähettää alueelle uuden aluksen öljyä ja kaasua etsimään mahdollisimman pian.

Lähellä Antalyaa sijaitsevalla Kastellorizon saarella sunnuntaina vieraillut Kreikan presidentti Katerina Sakellaropoulou varoitti maataan vaikeista ajoista.

”Turkin johto vaarantaa rauhaisan yhteiselon, jonka kreikkalaiset ja turkkilaiset rakensivat vuosikymmenten aikana.”

Jukka Seppisen mukaan jännitteiden kiristymisen taustalla piilee varsin pitkään vallinneen suurstrategisen tilanteen murtuminen Lähi-Idässä.

”Yhdysvaltain otteen heikentyminen näyttäytyy muutoksen airuena. Daeshin (Isisin) kalifaatin tarinan päättyminen 2019 on antanut uusia mahdollisuuksia uusjärjestelyille. Syntynyt valtapoliittinen tyhjiö täyttyy, kuten aina, muiden toimesta. Nyt aktiivisia ovat alueen valtioista erityisesti Turkki, mutta kauempaa myös Venäjä. Viimeksi mainittu on profiloitunut erityisesti Syyrian nykyhallinnon tukena. Venäjän otteet enteilevät pysyväisluontoista läsnäoloa alueella, rahkeiden riittävyyden puitteissa”, hän sanoo.

Seppisen mukaan Turkki on muuttunut presidentti Erdoganin aikana voimapoliittisesti merkittävästi aktiivisemmaksi kuin niinä vuosina, jolloin Turkin EU-jäsenyys oli pöydällä. Hän kuvailee Turkin ja Ranskan suhteiden kiristyneen itäisen Välimeren tilanteen vuoksi.

”On syytä myös noteerata Ison-Britannian, alueen aiemman aktiivisen merkittävän toimijan, matala profiili alueella. Sille löytyy selitys siitä sekavuudesta, joka Lontoossa vallitsee Boris Johnsonin hallituksessa. Suhde EU:hun on sekin kriisiytynyt. Ison-Britannian, joka on kuitenkin keskisuurten valtioiden joukossa merkittävä sotilaallinen tekijä, ulkopoliittinen rooli brexitin jälkeen on pahasti tällä hetkellä hakusessa ja vailla selkeitä tavoitteita”, Seppinen huomauttaa.

Hän katsoo, että Suomen tulee seurata tilannetta tarkkaan.

”Suomen tulee seurata tilannetta tarkasti Välimeren alueella, muistaen EU-jäsenyyden solidaarisuuden vaatimukset. Koko Afrikka on hyvin tärkeä alue EU:lle.”

