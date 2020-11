Joe Biden on hiuksenhienossa johdossa 219 valitsijamiehellä istuvan presidentin Donald Trumpin 214 valitsijamiestä vastaan, kun Yhdysvaltain presidentinvaalissa on noin aamuyhdeksältä vielä useiden tärkeiden osavaltioiden äänet laskematta.

Tilanne on pettymys demokraateille ja Bidenille, jolle kyselytutkimukset ennustivat parempaa tulosta. Laskematta on kuitenkin suuri määrä jopa sadasta miljoonasta ennakkoäänestä, jotka voivat kallistua Bidenin puolelle.

Osavaltiokohtaisissa tilanteissa on tapahtunut äskettäin merkittäviä muutoksia. New York Times ennusti aiemmin, että Trump todennäköisesti voittaa merkittävät vaa’ankieliosavaltiot Floridan, Georgian ja Pohjois-Carolinan. Lehden ennuste on kuitenkin muuttunut, ja aamuyhdeksän aikaan NYT pitää todennäköisimpänä, että Biden sittenkin voittaa yhden niistä eli Georgian valitsijamiehet. Jos ennuste pitää, Bidenin voitto presidentinvaaleissa on NYT:n mukaan todennäköinen, muttei varma.

Toistaiseksi Trump kuitenkin johtaa Georgian reaaliaikaista ääntenlaskentaa, joka on kesken. Floridan voittajaksi Trump on julistautunut.

Toinen tuore käänne tulee Nebraskasta. Trumpin ennustetaan voittavan konservatiivisen Nebraskan, mutta yllätyskäänteenä Biden olisi saamassa yhden osavaltion valitsijamiehistä puolelleen. Nebraska on yksi osavaltioista, joissa valitsijamiehet voivat jakautua ehdokkaiden kesken. Viime vaaleissa Trump sai kaikki osavaltion valitsijaäänet, ja BBC sekä CNN arvioivat muutoksen voivan olla ”merkittävä” koko vaalien lopputuloksen kannalta.

Tärkeistä osavaltioista muun muassa Arizonan, Pennsylvanian, Michiganin, Iowan and Wisconsinin ääntenlaskenta on yhä kesken.

