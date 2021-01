Samaan aikaan kun hallitus kaavailee koronarajoitusten kiristämistä koronaviruksen muunnoksen takia, lasten ja nuorten harrastustoiminnan avaamisesta keskustellaan kiivaasti. Miksi juuri lasten harrastukset ovat valtaosin seis, kun aikuiset joogaavat ja käyvät kuntosalilla? Harrastukset ovat eriarvoisessa asemassa korona-aikana. Lasten harrastuksista muun muassa tennis ja laskettelu ovat vielä onnistuneet, ja joukkoon on nyt liittynyt myös tanssikouluja.

Tällä haavaa kaikki julkisissa tiloissa tapahtuva harrastustoiminta on kuitenkin yhä keskeytyksissä tammikuun loppuun. Yksityisten toimijoiden osalta muissa kuin kaupungin tiloissa on voimassa suositus keskeyttää kaikki sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta. Myös kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on suositeltu peruttavan tällä erää tammikuun loppuun saakka. Kyseessä on kuitenkin suositus, ei varsinainen rajoitus.

Nyt useampi yksityinen toimija on kyllästynyt ristipaineeseen harrastustoiminnan jäissä pitämisessä. Yksi on Suomen suurin tanssioppilaitos Helsingin tanssiopisto, joka aloitti osittaisen lähiopetuksen maanantaina 18. tammikuuta omissa saleissaan. Tanssiopisto käynnisti sekä lasten että aikuisten tunnit.

Helsingin tanssiopiston lisäksi Helsingissä on jo muitakin lähiopetuksessa jo olevaa tai siihen siirtyvää tanssioppilaitosta, kuten Tanssikeskus Footlight, Step Up , Tanssikoulu DCA ja Helsingin Balettiakatemia.

”Talous ei enää kestä”

Taustalla on myös koronatilanteen luoma taloudellinen paine yritykselle.

”Palaamalla vähitellen lähiopetukseen opisto pyrkii välttämään henkilökuntansa laajamittaiset lomautukset sekä entistä kohtalokkaammat taloudelliset vauriot toiminnalleen. Olemme olleet mukana kantamassa yhteistä vastuuta lakkauttamalla lähiopetuksen sekä kevätkaudella että syyskaudella 2020”, Helsingin tanssiopiston rehtori Leila Sillantaka sanoo.

Lähiopetuksen nyt alkaessa opisto kiinnittää opetuksessa ja toimipisteissään erityistä huomiota hygieniaan, siivoukseen, turvaväleihin sekä tilojen mahdollisimman väljään käyttöön. Ryhmäkokoja on pienennetty ja kontaktityöskentelystä luovuttu.

”Valitettavasti opiston talous ei enää kestä tilannetta pidempään. Ryhdymme nyt asteittain jatkamaan lähiopetustoimintaa, kuten monet muutkin tanssi- ja urheilutoimijat pääkaupunkiseudulla. Myös opiston oppilaat, heidän perheensä ja henkilökuntamme ovat laajasti vedonneet lähiopetuksen jatkumisen puolesta”, Sillantaka sanoo.

Sillantaka kertoo Suomen tanssioppilaitosten oppilasmäärien laskeneet koronan takia 20–60 prosenttia lukuvuoteen 2019–2020 verrattuna. Sillantaka on Suomen Tanssioppilaitosten Liiton hallituksen jäsen.

”Meillä erityisesti viimeisin lähiopetuksen katko 30.11.2020–17.1.2021 on aiheuttanut paljon oppilaskatoa.”

Tanssiopisto on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä keväällä ja syksyllä koronatukea.

Paine lasten harrastustoiminnan jatkamiseksi kova, ja ainakin pääkaupunkiseudulla on myös nähtävissä poliittista tahtoa löysätä rajoituksia. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on ilmaissut huolensa harrastustilanteesta ja vaatinut hallitukselta selväsanaisuutta ja vastuunkantoa.

”Jos hallitus on sitä mieltä, että brittimuunnos estää lasten ja nuorten harrastukset, käy helposti niin, että harrastuksiin ei päästä moneen kuukauteen. Jos hallitus on tätä mieltä, sen pitää sanoa tämä ääneen ja myös ottaa päätöksestään vastuu”, Vapaavuori vaati Twitterissä.

Hallitus neuvottelee perjantaina 22. tammikuuta seuraavan kerran rajoituksista, ja on mahdollista, että harrastusasiastakin kuultaisiin jotain samassa yhteydessä.

Tiede- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Tuomo Puumalan mukaan lasten ja nuorten harrastaminen on tärkeää, vaikka tilanne on epävarma virusmuunnoksen takia.

”Mutta tietenkin samaan aikaan prioriteetti on, että lasten ja nuorten harrastamista päästäisiin mahdollisimman nopeasti avaamaan. Sen eteen me teemme ministeriössä kaikkemme”, Puumala sanoi Ylelle.

Puumalalta kysyttiin myös, miksi aikuiset saavat mennä ravintolaan kymmenen hengen seurueella, mutta lapset ja nuoret eivät saa kokoontua vastaavasti liikuntahalliin?

”Tämä liittyy lainsäädäntöön. Yksityistä elinkeinon harjoitustoimintaa ei ole mahdollista ilman valmiuslakia kieltää, mutta julkisia harrastustiloja on mahdollisuus laittaa kiinni viruksen torjumiseksi”, hän vastasi.

Tanssi on vaikea etälaji

Sillantaka sanoo kevään 2020 sulkutilanteen osoittaneen selkeästi, kuinka tärkeä tekijä mahdollisuus harrastamiseen, liikuntaan ja tanssikavereiden kohtaamiseen – vaikkakin poikkeusjärjestelyin – on lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

”Harrastuksissa syntyvät kaverisuhteet, onnistumisen kokemukset ja turvallisten aikuisten läsnäolo ovat elintärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnille, kasvulle ja kehitykselle. Juuri tästä syystä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessakin oikeus virikkeisiin ja vapaa-aikaan määritellään lapselle erityisesti kuuluvaksi oikeudeksi”, Sillantaka muistuttaa.

Harrastaminen on lapsille ja nuorille myös keino kartuttaa voimavaroja.

”Varsinkin näin poikkeuksellisessa ja aika stressaavassakin tilanteessa noille voimavaroille on todella tarvetta. Tanssin harrastaminen tuottaa onnistumisen kokemuksia, jotka auttavat jaksamaan arjessa. Lapsi ja nuori tarvitsee kannustusta, tukea ja myötätuntoa turvalliselta aikuiselta.”

Tanssi on haastava laji etäopetuksena järjestettäväksi, koska se asettaa suuria vaatimuksia tilojen osalta.

”Harrastajilla ei ole kotonaan tiloja, joissa tanssia voitaisiin harjoitella turvallisesti. Etäopetuksen osalta siis opettajan vastuu tunnin toteutuksesta turvallisesti muodostuu kohtuuttoman suureksi.”

Kotioloissa tehtävät harjoitukset eivät täyttäisi pitkällä tähtäimellä myöskään opetussuunnitelmien asettamia tavoitteita. Kaikilla oppilailla ei myöskään ole hallussaan välineistöä, joka tekisi etäopetuksen vastaanottamisesta hyvän oppimiskokemuksen, tai välineet saattavat olla vanhempien käytössä etätöiden takia.

”Monet oppilaat viettävät jo koko päivän pääteruutua tuijottaen opintojensa tai töidensä takia eivätkä he halua jatkaa enää harrastuksensa parissa.”

