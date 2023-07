Venäjä kärsii lähes varmasti sotilaslääkintähuollon kriisistä, Britannian puolustusministeriö kertoo Twitterissä.

Puolustusministeriön arvion mukaan noin 400 venäläistä on kuollut tai haavoittunut joka päivä hyökkäyssodan alusta lähtien.

Haavoittuneiden suuri määrä on todennäköisesti heikentänyt joidenkin venäläisten siviililääkäripalvelujen normaalia toimintaa erityisesti Ukrainan lähellä sijaitsevilla raja-alueilla. Puolustusministeriön mukaan on todennäköistä, että monet sotilassairaalat on varattu upseereille.

Jopa puolet venäläisten taistelukuolemista olisi voitu estää asianmukaisella ensiavulla, puolustusministeriö arvioi siteeraten Kalashnikov-yhtiön taistelulääketieteen koulutusosaston johtajaa.

Kuolonuhrien ja amputaatioiden määrää on lisännyt haavoittuneiden erittäin hidas evakuointi ja kiristyssiteiden vääränlainen käyttö.

LUE SEURAAVAKSI: