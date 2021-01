Porvoossa on tammikuussa todettu enemmän koronavirustartuntoja kuin yhtenäkään aikaisempana kuukautena koko korona-aikana.

Porvoossa yli sata ihmistä on asetettu karanteeni mahdollisen korona-altistuksen vuoksi koulussa, päiväkodissa ja urheiluseurassa.

Porvoon kaupunki kertoo, että Peipon koulussa tartunnalle on altistunut noin 35 henkilöä ja heidät asetetaan karanteeniin. Lisäksi porvoolaisen urheiluseuran harjoituksissa Uusimaa Areenalla noin 30 henkilöä on altistunut tartunnalle ja heidät asetetaan karanteeniin. Tartuntatautilain nojalla myös Gammelbackan päiväkodissa noin 45 henkilöä asetetaan karanteeniin.

”Suunta on huolestuttava, ja kaikkien on viimeistään nyt otettava vastuuta koronasuositusten noudattamisesta. Esimerkiksi lievissä flunssaoireissa ei riitä, että jää kotiin, vaan koronatestiin täytyy mennä aina, jos on yskää, nuhaa, kurkkukipua, lihassärkyä, kuumetta tai vatsaoireita. Turvaväleistä täytyy huolehtia kaiken ikäisten toiminnassa ja myös urheiluharjoituksissa”, sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen korostaa.

Porvoon kaupunki päätti perjantaina, että Porvoon lukioiden ykkös- ja kakkosluokkalaiset jatkavat etäopetuksessa toistaiseksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut eli kerhot, perhekahvilat ja perhekahviloiden ulkotoiminta ovat edelleen suljettuina 21. helmikuuta asti. Muiden määräaikaisten koronarajoitusten ja -suositusten voimassaoloa pidennettiin sunnuntaihin 7. helmikuuta asti

”Tilanne on vakava. Porvoossa on todettu tammikuussa tähän mennessä yhteensä 58 koronavirustartuntaa, mikä on enemmän kuin minkään aikaisemman kuukauden aikana”, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jeff Westerlund kertoo.

