Professorit Tapio Määttä, Panu Minkkinen, Jaakko Husa ja Pauli Rautiainen kertovat Twitterissä, etteivät halua esiintyä niin sanotuissa miespaneeleissa eli tilaisuuksissa, joissa kaikki esiintyjät ovat miehiä.

Ympäristöoikeuden professori ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä sai kimmokkeen päätökselleen, kun teknologiavaikuttaja Taneli Tikka ja Slushin toimitusjohtaja Andreas Saari kertoivat Kauppalehdessä noudattavansa samaa käytäntöä.

”Mietiskelin tätä yön yli, mutta onhan tämä selvää: en tule osallistumaan puhujana tai panelistina tilaisuuksiin, joissa vain miesesiintyjiä”, Määttä tviittaa.

Määttä heittää samalla haasteen eteenpäin ja kysyy, kuka muu on mukana.

Haastetta seuraavassa keskustelussa samasta päätöksestä ilmoittavat Panu Minkkinen ja Jaakko Husa. Minkkinen on yleisen oikeustieteen professori ja Husa oikeuden ja globalisaation professori.

Jo aiemmin vastaavan päätöksen on tehnyt oikeustieteen professori Pauli Rautiainen. Hän kertoi päätöksestään jo huhtikuussa.

”Seminaareissa puhumisen suhteen linjaukseni on toistaiseksi pitänyt. Osallistumisen suhteen linjani on tänä vuonna pari kertaa lipsunut - esim. Kenellä on valta valtiossa -kirjan julkaisuseminaariin osallistuin, vaikka puhujakaartissa oli vain miehiä”, Rautiainen kertoo Twitterissä.

Tikka ja Saari kertoivat Kauppalehdessä edellyttävänsä tilaisuuksien järjestäjiltä jo etukäteen sitä, että tilaisuudet ovat monimuotoisia. Jos järjestäjä on jättänyt kertomatta, että kyseessä on pelkästään miehistä koostuva paneeli, Tikka kertoo poistuvansa kohteliaasti paikalta.

”Mielestäni tämä kertoo siitä, että tapahtuman laatu on huono, järjestäjä on laiska, ei tunne tilaisuuden aihetta, eikä ole verkostoitunut alalla", Tikka sanoo.

