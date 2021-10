Suomi lähettää Latviaan kuusi hengityskonetta, kertoo sisäministeriö.

”Latvia on pyytänyt kansainvälistä apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta vaikean koronatilanteen takia. Suomi tarjoaa apuna kuutta hengityskonetta”, ministeriö ilmoittaa twiitissään.

Aiemmin maanantaina Latvian terveysministeri Daniels Pavluts kertoi julkisuuteen, että Latvia tarvitsee kansainvälistä apua, jos maan sairaalakuormitus jatkaa kasvuaan.

Torstaina Suomen koronavirustilannekatsauksessa kävi ilmi, että tällainen avunpyyntö oli tullut. Yksin keskiviikon ja torstain välisenä yönä Riikan sairaalassa kuoli yhdessä yössä 20 koronapotilasta.

Suomen vastaus Latvian avunpyyntöön herättää keskustelua. Muun muassa vaneriteollisuutta palvelevan konepaja Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiski arvostelee linjausta Twitterissä.

”Se on muuten niin, että Suomen Latviaan lahjoittama kuusi (6) hengityskonetta on naurettavan ja säälittävän ja hävettävän rajoilla. Me, pieni firma, lahjoitimme pandemian alussa yhden (1) kaupunkimme sairaalalle. Me suomalaiset pystymme parempaan”, hän tviittaa.

Taaleri Kapitaalin toimitusjohtaja Vesa Heikkilä huomauttaa, että Ruotsi lahjoitti 120 hengityskonetta.

”On tainnut Suomen päätöksestä valmistelija unohtaa yhden nollan pois”, hän tviittaa.

Anestesia- ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa huomauttaa, että Latviassakaan tuskin löytyy teho-osastoille ammattitaitoisia hoitajia ”sen paremmin kuin Suomessakaan”.

”Lähestymistapa on täysin väärä! He eivät tarvitse laitteita – he tarvitsevat infektioiden estoon keskittyvää oikeanlaista poliittista päätöksentekoa. Sitä on vaikeampaa viedä, koska sitä resurssia on kaikista niukimmin maailmassa”, hän tviittaa.

”Meillä kalustoa on aivan riittävästi – lisää osaavaa henkilöstöä ei yhtään.”

