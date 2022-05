Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoo Twitterissä kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

”Kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä. Maailma on muuttunut. Emme voi jäädä paikoilleen. Porukassa on parempi kuin yksin. Ratkaisu ei olisi ketään vastaan. Se on Suomen ja suomalaisten puolesta. Vapauden ja turvallisuuden puolesta”, Saarikko tviittaa.

Saarikko kertoo kannastaan myös Yle Uutisille.

”Kannatan sitä, että Suomi jättää hakemuksen Natoon ja tavoittelee jäsenyyttä. Se on harkintani tulos siitä syystä, että naapurimaamme on toiminut tavalla, jota ei voi hyväksyä. Venäjään ei voi näissä olosuhteissa luottaa ja porukassa on parempi kuin yksin”, Saarikko sanoo.

Saarikko sanoo kantansa olevan käytännönläheinen.

”Itselleni tämä kirkastaa kahta asiaa: oman puolustuksen merkitystä ei saa unohtaa. Maanpuolustustahto ja isänmaallisuus on edelleen kaiken perusta”, hän kommentoi.

