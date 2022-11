Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo, että hallitus vie saamelaiskäräjälain eduskuntaan niin, että keskusta äänestää valtioneuvostossa sitä vastaan.

Hän sanoo keskustelleensa asiasta valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) kanssa eri vaiheissa. Kompromissia ei ole löytynyt.

Marin on ollut käsityksessä, että menettelytavasta on keskustan kanssa kuitenkin yhteisymmärrys.

”Ministeri Saarikko ei ole minulle ilmoittanut minulle, että tämä menettelyllisesti olisi ongelmallinen tai pelisääntöjä rikkova.”

Saarikko tviittasi asiasta tänään ja ilmoitti, että pääministeri Marinin toimintatapa on ollut poikkeuksellinen ja keskusta aikoo pöydätä esityksen saamelaiskäräjälaista. Marin sanoo olevansa tästä yllättynyt.

”Olen hyvin yllättynyt ministeri Saarikon tviitistä, koska olen tästä asiasta hänen kanssaan tällä viikolla keskustellut, viimeksi eilen ja me olemme yhdessä siis sopineet sen, että tämä asia tuodaan valtioneuvostoon, keskustan ministereillä on mahdollista äänestää sitä vastaan. Keskustan eduskuntaryhmällä on tietysti myös eduskunnassa mahdollisuus toimia harkitsemallaan tavalla.”

Hän toivoo, että eduskunnasta löytyy enemmistö lain taakse, vaikka hallitus ei ole saavuttanut yksimielisyyttä. Asia voidaan myös panna pöydälle valtioneuvostossa. Keskustelu jatkuu tänään hallituksen viisikossa.

Saamelaiskäräjälakia on valmisteltu Marinin mukaan hallitusohjelman mukaisesti tällä hallituskaudella pitkään ja huolellisesti.

”Mielestäni oikeusministeri Henriksson on tehnyt tässä erittäin hyvää työtä, tuonut erilaisia kompromissiesityksiä pöydälle. Me kaikki tiedämme, että tämä on hankala kokonaisuus, mutta mielestäni myös ihmisoikeusnäkökulmasta erittäin tärkeä kokonaisuus viedä eteenpäin.”